Si terrà il 14 e 15 maggio “Villa Ormond in Fiore”, una kermesse annuale nata nel 2017 come collaterale al Corso Fiorito di Sanremo, organizzata da Fondazione Villa Ormond con la collaborazione e il contributo di Comune di Sanremo, Regione Liguria, Ancef, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Mercato dei Fiori di Sanremo e Unoenergy.

Un weekend di esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale saranno i protagonisti indiscussi. L’ingresso sarà gratuito.

«A partire dal 2022 – spiega Livio Emanueli, responsabile della Fondazione Villa Ormond – l’evento amplia i suoi orizzonti alle tematiche dello sviluppo responsabile e della sostenibilità ambientale. Coinvolgendo varie professionalità del settore, la manifestazione spalanca le porte anche a un pubblico giovane. Animazioni didattiche e momenti esperienziali sono gli strumenti utilizzati per sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado. Sostenibilità, sensorialità e sperimentazione rappresentano i tre grandi concetti che generano il fil rouge dell’evento. Il pubblico sarà parte attiva della manifestazione, non solo come spettatore ma anche come protagonista, vivendo così un’esperienza che lo renderà più consapevole. L’obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico trasversale nella salvaguardia e tutela di un ambiente straordinario ma delicato, con la consapevolezza che ogni gesto, anche il più piccolo, ha un impatto e una valenza ambientale e che l’unica strada percorribile è quella che porta ad una concreta transizione ecologica».

«Abbiamo partecipato con piacere a quest’iniziativa – spiegano in una nota congiunta gli assessori Giuseppe Faraldi (Turismo) e Sara Tonegutti (Ambiente) – poiché permette di valorizzare la produzione floreale, una nostra eccellenza. Sanremo “Città dei Fiori” è un brand conosciuto a livello internazionale proprio perché Sanremo è universalmente nota per la produzione floricola. Al visitatore appassionato e semplicemente curioso, “Villa Ormond in fiore” si offre come irripetibile occasione per conoscere e apprezzare il patrimonio storico della floricoltura che diventa così vera e propria offerta turistica. Grazie anche al coinvolgimento delle scuole e dei più giovani, le tante iniziative proposte offrono l’opportunità di affrontare anche il tema dell’approccio sostenibile all’ambiente, per una sempre più efficace conservazione e valorizzazione dei nostri paesaggi di vita quotidiana».

Le porte del piano nobile di Villa Ormond si apriranno per ospitare i fiori di Sanremo. In collaborazione con Mercato dei Fiori e Ancef, con la direzione artistica delle flower designer Sabina di Mattia e Jessica Tua, le sale conterranno installazioni dedicate alla storia della floricoltura in Riviera e alla tradizione del Bouquet del Festival di Sanremo. Lo staff dell’artista del fiore Mauro Fiordiluna proporrà inoltre un allestimento dedicato al wedding, in relazione al quale Villa Ormond è sempre stato luogo di elezione. Rispettivamente nella Palazzina Pedriali e nel piazzale della Villa, verranno allestite due mostre temporanee: “Bottiglie in Fiore” dell’artista ceca Veronika Richterova, capace di dar vita a banalissime bottiglie di plastica trasformandole in opere d’arte naturalistiche a impatto zero e “Dea Vegetus” della fotografa di origine polacca Natalia Mlodzikowska, autrice di una serie di scatti che celebrano la forza e la bellezza femminile attraverso colori, fiori e piante. Il Floriseum ospiterà mostre fotografiche a tema floreale.

Gli artisti Mauro Fiordiluna, Marta Laveneziana, Natalia Mlodzikowska ed Eleonora Olivieri presenteranno le loro opere di abiti con i fiori e bodypainting floreali. Il parco si popolerà quindi di attori e figuranti pronti ad interagire con i visitatori. Gli ospiti più fortunati potranno inoltre entrare a far parte dell’opera avendo il privilegio di essere vestiti e truccati direttamente dagli artisti del fiore. Opere d’arte partecipate, che prevedono il coinvolgimento dei visitatori, saranno realizzate dalle artiste Monica Lerda e Marta Laveneziana con Accademia di Belle Arti e Ancef.

Il Parco di Villa Ormond sarà arricchito dalle installazioni floreali a tema realizzate dai Comuni del Bacino Sanremese. Un’attività che metterà in evidenza le eccellenze del territorio creando nel contempo condivisione. Hanno aderito all’iniziativa i Comuni di Castellaro, Ceriana, Costarainera, Molini di Triora, Pietrabruna, Riva ligure, San Lorenzo al Mare e Santo Stefano al Mare.

In corso Trento Trieste, passeggiata a mare adiacente al Parco, Cia e Coldiretti saranno presenti con un mercatino floro-agroalimentare.

Sarà la Giovane Orchestra Riviera dei Fiori “Note Libere” ad accompagnare il visitatore lungo il percorso in Villa. Un gruppo strumentale giovanile che, a dispetto del termine, ha già calcato numerosi importanti palchi, si presenterà agli ospiti con il proprio repertorio, sia classico che pop.

Il collettivo Adventures tornerà ancora una volta nei prati di Villa Ormond per due giorni di musica e relax. La tromba di Alex Otta, il sax dei Chalanga, la batteria di Luigi Arieta e i dischi dei migliori dj della Riviera per una fusione di live music e dj set. Sotto la guida della poliedrica artista Giorgia Brusco, Hic et Nunc con gli allievi dei gruppi junior di recitazione di Sanremo e Imperia proporrà due spettacoli teatrali nel parco: “Il meraviglioso mondo di Oz” e “Alice nel paese dei Fiori”.

Il catering Ad Hoc offrirà l’opportunità di un pic nic nel Parco allestendo in Villa un buffet a tema per comporre i cestini. Gli ospiti potranno successivamente accomodarsi in varie aree attrezzate all’interno del Parco. Il tutto all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’eco-compatibilità. La caffetteria del Floriseum proporrà inoltre piatti freddi e aperitivi in sintonia con l’argomento dell’evento.

L’edizione 2022 sarà preceduta dalla serie di eventi denominati “Aspettando Villa Ormond in Fiore”: tre giornate dedicate all’innovazione in ambito florovivaistico e agli show del fiore (10,11,12 maggio). La giornata del 13 maggio prevede invece un focus dedicato alle scuole.

Dal martedì al giovedì la Villa ospiterà il convegno “Innovazione sostenibile in floricoltura”, organizzato da Distretto Florovivaistico della Liguria, Crea-Of Sanremo e Cersaa Albenga (per informazioni +39 0184 694829).

A seguire, show cooking floreali con alcuni tra i migliori chef del territorio organizzati dai Ristoranti della Tavolozza e presentati da giornalisti di settore alla presenza di Stefano Bicocchi, in arte Vito. Venerdì sarà il giorno dedicato alle scuole: gli animatori scientifici del Festival della Scienza con l’Istituto Regionale di Floricoltura e il CREA-OF Sanremo spiegheranno ai ragazzi la relazione tra scienza, fiori e piante, attraverso esperimenti in loco (per informazioni + 39 349 2554571).

Per i più golosi, infine, la possibilità di una Cena di Gala con i fiori la sera di mercoledì 11 maggio (per prenotazioni www.mangiareifiori.it).