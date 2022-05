Il 30 maggio alle 18.30 è in programma il secondo appuntamento del progetto “Donne che parlano alle Donne”, una serie di incontri online rivolti alle consulenti finanziarie, operatrici bancarie e clienti voluto da Sabrina Spita, Group Manager Sanpaolo Invest a Perugia e consigliera regionale Anasf. Gli incontri sono distribuiti nelle varie regioni italiane. A questa seconda tappa del progetto sono invitate le private banker e le clienti del territorio ligure.

Alla tavola rotonda virtuale, dedicata al linguaggio e agli stereotipi che condizionano l’autonomia economica delle donne, parteciperanno:

Alexa Pantanella, esperta di comunicazione e docente all’Università Bicocca di Milano, che parlerà del “Rapporto tra linguaggio di genere e denaro”.

Giuliana Astarita, avvocata e consigliera provinciale presso il Comitato Pari Opportunità della provincia di Perugia, che risponderà alla domanda: “Pari opportunità: a che punto siamo?”

Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta e docente in Psicoterapia della Gestalt, che si focalizzerà sulle “Conseguenze psicologiche sulle donne con scarsa autonomia economica”. Anche questo secondo appuntamento sarà moderato da Sabrina Spita.

Per partecipare occorre compilare il form

Il progetto “Donne che parlano alle Donne” è un format innovativo che prevede momenti di confronto con ospiti del mondo finanziario, consulenziale, accademico, istituzionale e imprenditoriale, in grado di fornire contributi di valore e fungere da modello per altre donne. L’iniziativa prevede anche l’apertura di un tavolo di lavoro finalizzato a strutturare un’offerta professionale il più possibile inclusiva, per favorire l’ingresso e la valorizzazione di nuove professioniste nella rete Sanpaolo Invest.