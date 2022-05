Tornano i Rolli Days di primavera: da venerdì 13 a domenica 15 maggio, Genova riapre gli antichi palazzi Patrimonio Unesco, offrendo al pubblico anche un’ulteriore esperienza, il Progetto Superbarocco, un approfondimento sul Barocco genovese, fino al 10 luglio, in concomitanza con la mostra allestita alle Scuderie del Quirinale a Roma.

Tutta la città è dunque coinvolta in una sorta di museo diffuso attraverso la rassegna “I Protagonisti – Capolavori a Genova 1600 – 1750”: i principali musei cittadini e alcune altre sedi di grande fascino ospitano esposizioni tematiche, dedicate a un singolo protagonista della scena genovese, mentre al Palazzo Ducale è allestita la mostra La forma della meraviglia. Capolavori a Genova 1600 – 1750, che sabato 14 e domenica 15 maggio sarà visitabile gratuitamente per festeggiare il trentesimo compleanno dell’istituzione.

Anche i Rolli Days partecipano al Progetto Superbarocco, aprendo palazzi, ville, chiese, oratori (alcuni per la prima volta, come l’Oratorio di Coronata, raggiungibile gratuitamente con il bus di linea Amt) per mostrare la raffinatezza della cultura, ma anche delle enormi ricchezze della Genova barocca. Ambienti magnifici, sacri e profani, nel centro storico o fuori città, uniti dalla bellezza e dal gusto infallibile dei loro committenti.

Venerdì 13 maggio dalle 15 alle 19, sabato 14 e domenica 15 maggio dalle 10 alle 19, spostarsi fra i palazzi dei Rolli sarà più agevole, grazie all’isola pedonale che coinvolgerà piazza Fontane Marose, via Garibaldi, via Cairoli e via Balbi.

Accanto al programma di aperture dei Palazzi Patrimonio Unesco e degli altri siti che si collegano alla storia della Genova barocca, questa edizione dei Rolli Days offre una ricca serie di altri appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della città.

Sabato 14 maggio si celebra in tutta Europa la Notte dei Musei, e anche Genova partecipa a questo evento magico; uno spettacolo del Teatro Pubblico Ligure riempie di voci e di emozioni l’Abbazia del Boschetto; vengono presentati i risultati della call Rolli Lab, dedicata alla promozione partecipata del sito Unesco.

Ma soprattutto, grazie alla collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova, durante questa edizione dei Rolli Days viene presentato il progetto La Custodia del Sacro – Sacrestie Aperte che riprende il modello Chiese Aperte, che ha riscosso un grande successo aprendo ai visitatori le più importanti chiese del centro storico.

Aprono le porte anche alcune sacrestie, ambienti di servizio, legati alla vita della Chiesa che si esprime nella liturgia e che conservano gelosamente i beni destinati al culto raccolti nel corso dei secoli.

Sono quattro le sacrestie visitabili per la prima volta durante i Rolli Days: la monumentale sacrestia di San Filippo, ispirata a Borromini, dalle pareti scandite da lesene e quadrature incorniciate da finte finestre, di cui viene presentato in questa occasione anche l’importante restauro conservativo realizzato grazie al contributo di Compagnia di San Paolo; San Siro, la più grande sacrestia a Genova, con armadi in noce realizzati a fine Seicento, dipinti di Domenico Piola e Gregorio de Ferrari e l’immensa pala con l’Ultima Cena di Orazio De Ferrari; Santa Maria delle Vigne, con due ambienti adiacenti arredati con alti armadi in legno di noce intagliato realizzati fra il 1640 e il 1660 da ebanisti genovesi e che conservano arredi cinque e seicenteschi; Santa Maria di Castello, con il magnifico arredo in noce settecentesco di Stefano Porcile e la pala d’altare con San Sebastiano (1738) di Giuseppe Palmieri.

Le visite agli spazi monumentali più importanti della città saranno poi accompagnate da un ricco programma di eventi collaterali che vedranno musica classica, barocca e contemporanea alternarsi a performances teatrali all’interno dei siti aperti sia in orario diurno che serale.