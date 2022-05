Questa mattina, nel salone consiliare del Comune di Rapallo, è avvenuta l’apertura delle offerte della gara mediante asta pubblica per l’alienazione di “Villa Riva“, immobile di proprietà comunale ubicato in Via Avenaggi.

La commissione, presieduta dal dirigente del settore 2 Antonio Manfredi, dopo aver preso atto della ricezione di una proposta conforme, ne ha comunicato il contenuto. L’offerta di acquisto da parte di PAM s.r.l è pari a 1 milione e 707 mila euro a fronte di una base d’asta attestata a 1 milione e 381 mila euro.

La commissione ha così concluso la gara riservandosi di effettuare tutte le verifiche burocratiche e amministrative di legge prima della definitiva approvazione.