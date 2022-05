“Design di scenari futuri per il porto turistico Carlo Riva di Rapallo“, questo il titolo del progetto commissionato da Bizzi & Partners alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, presentato questa mattina presso il salone consiliare del Comune di Rapallo.

Venti studenti internazionali provenienti da 3 differenti corsi di laurea magistrale, Product-Service System Design – Pssd, Design degli Interni e Naval & Nautical Design, hanno condotto un’attività di ricerca sul campo che ha portato all’elaborazione di un progetto da applicarsi al futuro Porto Turistico di Rapallo.

Il risultato finale è costituito da quattro scenari innovativi, sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. Si tratta di quattro opzioni di futuro differenti, con componenti spaziali e servizi di mobilità, sport, food, intrattenimento e ospitalità che serviranno a mettere a fuoco la possibile identità del porto. Questi scenari vogliono essere uno stimolo per il progetto esecutivo, ognuno di essi possiede degli elementi potenziali che, selezionati e combinati nella maniera ritenuta più opportuna per Rapallo e il suo contesto, possono contribuire a sviluppare un porto innovativo e all’avanguardia in Italia e nel resto del Mediterraneo.

A supportare gli studenti nella realizzazione del progetto, un gruppo di docenti composto da Marta Corubolo, Anna Meroni e Daniela Selloni, professoresse esperte nel design per l’innovazione sociale e nello sviluppo di progetti collaborativi ad alto tasso di innovazione.

Presenti questa mattina alla presentazione, il sindaco Carlo Bagnasco, Davide Bizzi, l’amministratore delegato di Ptir Mario Tornaghi e l’ingegnere di Bizzi & Partners Giuseppe Rossi.

«È un onore accogliere nel nostro comune i ragazzi del Politecnico di Milano e ascoltarli esporre questi progetti ricchi di idee e spunti innovativi − ha dichiarato il sindaco Carlo Bagnasco − oggi, dopo la terribile mareggiata dell’ottobre 2018, ci troviamo al momento della rinascita. Un evento disastroso si è trasformato in un’opportunità grazie alla caparbietà dell’amministrazione comunale e della Bizzi & Partners, una realtà internazionale, che con straordinarie competenze e lungimiranza, ha creduto fortemente nel rilancio di Rapallo e del suo porto. A breve sarà ultimata la fase riguardante la protezione dell’abitato, la più delicata e urgente. Dopodichè avrà inizio la seconda parte dei lavori che renderà l’infrastruttura parte integrante della Città e tra le più competitive del mediterraneo grazie anche all’erogazione di servizi di altissima qualità».