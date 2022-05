Durerà ancora due settimane la rassegna “Maggio, il mese dell’asparago violetto di Albenga“, che ha preso il via il 15 maggio e registra una crescita del numero di chef e ristoranti aderenti, oltre a un grande successo di pubblico.

Organizzata da Cipa.At, collegato a Cia, nell’ambito del progetto di filiera corta sostenuto dal Piano di Sviluppo Rurale, la rassegna è realizzata in partnership con Slow Food e ha come obiettivo la valorizzazione in tavola dell’Asparago Violetto di Albenga.

L’iniziativa coinvolge ristoranti selezionati della Liguria di ponente, ma non solo: partecipano anche realtà di Genova e Brescia: in particolare, i ristoranti Vescovado di Noli, Lamberti di Alassio, Nove di Villa La Pergola di Alassio, Rosmarino del Relais &Chateau La Meridiana di Garlenda, Vascello Fantasma di Laigueglia, Scola di Castelbianco, La Vigna di Alassio, Al “17” di Pietra Ligure, Macchetto di Pietra Ligure, Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure, Il Vecchio Cuoco di Pietra Ligure, Piatti Spaiati di Loano, Osteria del tempo Stretto di Albenga, Osteria la Briga di Finale Ligure, Trattoria Rosmarino di Genova e Trattoria la Madia di Brione (BS ).

In questi luoghi custodi delle eccellenze e del gusto, è possibile trovare in menù, per tutto il mese di maggio e fino al 5 di giugno, uno o più piatti a base di Asparago Violetto di Albenga fornito dai produttori aderenti alla filiera produttiva.