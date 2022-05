Che cosa sono private equity e venture capital? E come possono essere utilizzati anche dalle pmi? Che cosa apportano all’impresa queste forme di intervento? Che cosa comporta l’ingresso di un fondo in una società? Quando a una pmi conviene ricorrere a private equity o venture capital e quando al canale bancario o al private debt oppure quando pensare a un ingresso in Borsa?

A queste domande risponderà il 16 maggio dalle 16.30, in una diretta Linkedin organizzata in collaborazione tra LCA Studio Legale e Liguria Business Journal, l’avvocato Benedetto Lonato, partner di LCA Studio Legale, sede di Genova.

LCA Studio Legale è uno studio legale indipendente che si rivolge principalmente al mondo imprenditoriale e finanziario, italiano ed estero. Specializzato in tutte le principali aree del diritto commerciale, societario, bancario, finanziario e tributario, immobiliare, del lavoro e della proprietà intellettuale, e più in generale in tutti gli ambiti del diritto d’impresa. LCA ha sede in Italia a Milano, Genova e Treviso, mentre negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, opera in internatonal partnership con IAA Middle East Legal Consultant LLP.