Una app per promuovere la mobilità sostenibile tra gli studenti dell’Università di Genova che, muovendosi in modo ecologico, accumuleranno punti convertibili in più di 10 mila tra premi e vantaggi tra i partner convenzionati.

Si chiama Prince, PRemialità e INCEntivi per il cambiamento modale, ed è il progetto dedicato a studenti, dottorandi e assegnisti dell’Università di Genova che premia chi decide di cambiare le proprie abitudini di mobilità spostandosi con mezzi sostenibili.

Scaricando la app sul proprio smartphone Android, gli studenti universitari che utilizzano i mezzi della rete del trasporto pubblico urbano genovese Amt, i parcheggi di interscambio, il car sharing Elettra e il bike sharing ZENAbyBIKE possono accumulare punti che saranno convertiti in premi e vantaggi di cui potranno usufruire presso i partner convenzionati.

L’iniziativa è sperimentale e innovativa: grazie alla tecnologia bluetooth, la app è in grado di dialogare con i dispositivi beacon installati sui mezzi di trasporto aderenti e di consentire l’accumulo punti che saranno convertiti in coupon e abbonamenti annuali giovani under 26 per viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale; abbonamenti e bonus per il servizio di car sharing Elettra e il bike sharing genovese ZenaByBike; ingressi ai Musei di Genova (Galleria d’arte Moderna, Museo del Risorgimento, Wolfsoniana); colazioni e aperitivi presso il Mentelocale Bistrot.

L’obiettivo del progetto è avvicinare i giovani alla mobilità green nella quotidianità tramite un incentivo positivo che li fidelizzi ad una nuova abitudine sostenibile.

Per gli studenti sarà possibile accumulare punti e richiedere i premi in palio fino al 30 novembre 2022 e riscuoterli entro il 31 dicembre 2023.

Il progetto è cofinanziato dal ministero della Transizione Ecologica e vi partecipano il Comune di Genova, in qualità di coordinatore, e i partner: Università di Genova, Amt, Genova Parcheggi, Genova Car Sharing, Algowatt e Quaeryon.

«L’Ateneo di Genova da diversi anni è impegnato sul tema della sostenibilità, anche attraverso la promozione di azioni che determino una svolta sostenibile nella nostra quotidianità – dichiara Adriana Del Borghi, prorettrice alla Sostenibilità dell’Università di Genova – Grazie al progetto Prince, iniziato nel 2018, è stato possibile collaborare e mettere in rete i principali attori del trasporto pubblico locale del Comune di Genova promuovendo comportamenti virtuosi nella mobilità quotidiana degli studenti. Tale collaborazione ha portato anche, all’inizio del presente anno accademico, alla gratuità dell’abbonamento Amt per le matricole. Grazie al progetto, la premialità è stata estesa a tutti gli studenti che utilizzeranno mezzi sostenibili nei loro spostamenti casa-università».

Per Marco Beltrami, presidente di Amt, «una mobilità urbana sostenibile e di qualità è la sfida del futuro delle nostre città. I giovani possono essere coloro che definiscono un percorso, stimolano l’adozione di nuove abitudini e di nuove prassi sostenibili. Come azienda crediamo nell’esempio che i giovani possono dare e siamo consapevoli della necessità di rendere loro facile l’utilizzo dei mezzi pubblici. L’anno scorso abbiamo fatto una forte operazione di riduzione del prezzo degli abbonamenti e i dati di utilizzo ci hanno dato conforto. La nostra collaborazione con l’Università di Genova è ormai stabile e continuativa. Con questo progetto vogliamo stimolare ulteriormente l’utilizzo del sistema di trasporto pubblico, anche con incentivi di carattere virtuoso e, perché no, con un po’ di divertimento e di gioco».