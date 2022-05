Si è insediato il nuovo Comitato del Premio Paganini, presieduto da Giovanni Panebianco. Alla riunione erano presenti Claudio Orazi, sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Elvira Bonfanti per Palazzo Ducale, Roberto Tagliamacco, direttore del Conservatorio Niccolò Paganini, Nicola Costa, presidente dell’Associazione Giovine Orchestra Genovese e Michele Trenti, presidente dell’associazione Amici di Paganini, che per la prima volta entra a far parte dell’organismo.

Tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione delle linee strategiche e programmatiche per il rilancio del Premio, l’esame del nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale il 21 aprile scorso e la nomina del nuovo direttore artistico Nazzareno Carusi, che fa anche parte del cda della Scala di Milano.

Il presidente della giuria internazionale Salvatore Accardo, nel 1958 all’età di 17 anni è stato il primo vincitore assoluto del Premio Paganini, uno tra i più giovani vincitori. In seguito ha collaborato con le più importanti orchestre del mondo. È cittadino onorario di Genova.