Sabato 28 maggio si svolgerà la quarta edizione di “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, la gara nazionale di raccolta differenziata subacquea, accoglierà una squadra d’eccezione composta da Andrea Gerli, amministratore delegato di Petercom, e Riccardo Iovino, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica. Assieme a loro, il campione mondiale di apnea Umberto Pelizzari: i tre formeranno “i grebani di mare” squadra già vincitrice delle scorse due edizioni, anche questo sabato pronta a ripulire ogni centimetro di fondale.

Petercom, da sempre al fianco della manifestazione sportiva ed ecologica, parteciperà attivamente alla gara con tutto il proprio staff coinvolto nella raccolta dei rifiuti sia sul litorale che sui fondali. La squadra quest’anno si arricchisce della presenza di Iovino, ad di EdiliziAcrobatica, che si immergerà insieme a Gerli. Oltre alla passione per l’apnea, entrambi condividono la stessa voglia e lo stesso impegno per la salvaguardia del mare.

«La nostra azienda è da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente – sottolinea Gerli – a partire dai nostri uffici, dove da tempo abbiamo eliminato l’uso della plastica e di qualsiasi prodotto monouso. Siamo sensibili al tema dell’inquinamento dei mari ed è per questo che siamo al fianco di ODV Spazzapnea dalla prima edizione. Quest’anno affronteremo anche l’importante sfida di diventare la prima agenzia di comunicazione Bcorp in Liguria».

«Sono uno skipper, la stessa tecnica che caratterizza il lavoro di EdiliziAcrobatica è mutuata dalla vela – spiega Iovino – va da sé che ho una grande attenzione per tutto ciò che riguarda la tutela del mare. Già l’anno scorso assieme a tutto lo staff di Acrobatica ho partecipato alla pulizia di alcuni tratti di spiaggia del nostro Paese e quest’anno ho accolto con gioia la possibilità di partecipare al progetto di Spazzapnea. Del resto EdiliziAcrobatica è un’azienda molto attenta alle tematiche ambientali: da tempo è infatti impegnata in azioni che vanno dalla rimozione della plastica monouso nei suoi uffici in Italia e all’estero fino alla progressiva sostituzione del parco mezzi diesel con veicoli ibridi o elettrici».