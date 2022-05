Nuovo calendario gratuito di escursioni guidate nel Parco delle Alpi Liguri con focus sui temi della biodiversità per tutto il mese di maggio.

Maggio è il mese delle aree protette: il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi, per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo Parco europeo. Sul territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, il Mese dei Parchi sarà quest’anno particolarmente intenso e ricco di iniziative: partirà sabato 7 maggio un nuovo calendario di escursioni guidate gratuite organizzate dall’ente gestore dell’area protetta, questa volta nell’ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITEM Biodiv’Alp COBIODIV, che ha come principale obiettivo la sensibilizzazione del pubblico sui temi della biodiversità e come partner la Regione Liguria.

Un totale di 4 uscite, previste nelle date del 7, 14, 28 maggio e 4 giugno, con ritrovo sul posto e accompagnamento a cura di guide ambientali escursionistiche appositamente incaricate.

La serie di escursioni “Occhio alla Natura! SalvaGuardiamo la Biodiversità” si affiancherà a quella, già in corso e in chiusura a fine mese, organizzata con fondi del Progetto Alcotra Mobil per la promozione della mobilità sostenibile: obiettivo della nuova iniziativa sarà favorire nel pubblico la conoscenza dell’immenso patrimonio di biodiversità delle Alpi Liguri, con appuntamenti tematici dedicati rispettivamente alla fotografia naturalistica (7 maggio e 4 giugno), all’osservazione dei rapaci (14 maggio) e alle fioriture (28 maggio).

Il servizio sarà totalmente gratuito e comprenderà le escursioni guidate, a turno, dalle guide ambientali escursionistiche Luca Patelli e Davide Fornaro. Per le uscite dedicate alla fotografia naturalistica è previsto un numero massimo di 12 partecipanti, 15 per l’osservazione dei rapaci e delle fioriture: è pertanto obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto telefonico con la guida di volta in volta indicata.

I luoghi coinvolti negli appuntamenti in calendario includeranno i siti naturalistici più affascinanti e suggestivi dell’area protetta: la faggeta del Bosco di Rezzo, i sentieri del Colle Melosa, le Margherie di Gouta e la conca di Monesi.

Le date al momento previste per le escursioni potranno subire variazioni in base alle previsioni meteo: il programma completo e le eventuali modifiche saranno sempre reperibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’Ente Parco.

Il programma delle uscite verrà inaugurato ufficialmente sabato 7 maggio, con l’escursione guidata da Luca Patelli “Fotografando la Biodiversità – Il Bosco di Rezzo”: un itinerario dalla grande varietà di colori e di paesaggi sarà un magnifico laboratorio per catturare fantastici scatti e affinare la propria tecnica fotografica cimentandosi nella fotografia naturalistica con le sue varie sfaccettature.

Ritrovo: ore 9 a San Bernardo di Conio (Borgomaro – Imperia)

Difficoltà: E – Durata: 4 ore – Dislivello: 300 metri – Distanza: 8 km

Numero massimo di partecipanti: 12

Equipaggiamento di base: scarponcini da trekking (obbligatori), pantaloni lunghi, giacca impermeabile, acqua, pranzo al sacco. Equipaggiamento fotografico consigliato: fotocamera reflex o mirrorless con obiettivi che coprano le focali dal grandangolo ai 200mm.

Info e prenotazioni: Luca Patelli – Tel. 347 6006939.

Dopo sabato 7 maggio nel Bosco di Rezzo, i prossimi appuntamenti saranno sabato 14 maggio alla ricerca dei rapaci a Colle Melosa, sabato 28 maggio tra le fioriture nelle Margherie di Gouta e sabato 4 giugno nella conca di Monesi nuovamente con la fotografia.