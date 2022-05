Sono quasi 2.500 i desideri che, a partire dal 2004, Make-A-Wish ® Italia ha realizzato: la onlus, fondata da Sune e Fabio Frontani a Genova, ha raccolto la Mission di Make-A-Wish International, fondazione che ha realizzato più di 500mila desideri nel mondo, portandola in Italia e cambiando i destini di moltissime persone.

L’associazione realizza, su tutto il territorio nazionale, i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie: esperienze uniche e indimenticabili, non soltanto perché tangibili e fissate per sempre nei loro ricordi, ma anche e soprattutto perché sviluppano resilienza e aiutano questi piccoli grandi guerrieri ad affrontare la malattia con forza, coraggio e speranza., a partire dal primo incontro con i volontari di Make-A-Wish.

Incontrare Make-A-Wish significa intraprendere un percorso – definito, appunto, Wish Journey – pianificato con cura per accompagnare i bambini alla realizzazione del proprio desiderio, e anche oltre. Un desiderio che si realizza aiuta il bambino a trovare l’energia necessaria per combattere la malattia e aumenta le probabilità di guarigione: il bambino viene incoraggiato a superare i propri limiti, l’intera famiglia supportata nel vincere le ansie e le preoccupazioni, la comunità circostante coinvolta in una gioia profonda. È provato che, in presenza di una grave malattia, un desiderio esaudito migliora la qualità della vita.

Le richieste che l’associazione riceve dai principali ospedali pediatrici sono moltissime: vivere la magia di un parco divertimenti, scoprire luoghi lontani, sperimentare esperienze di varia natura – dalla cucina allo sport allo spazio agli animali –, incontri con i propri idoli. Affinché ciascuno di questi desideri possa essere realizzato, è indispensabile il supporto di un’intera comunità che ne comprendo l’importanza e il valore più profondo: anche a livello medico, un sogno realizzato è un impulso positivo ad andare avanti e a proseguire, diventa capacità di reagire con più determinazione alla malattia. È una cura straordinaria, come ricorda la campagna di comunicazione di Make-A-Wish Italia intitolata “Il Super Desiderio”, un desiderio più grande degli altri.

«La nostra è una missione molto speciale: lo facciamo per regalare loro un momento di grande gioia ma soprattutto per trasmettere loro emozioni positive che si rivelano necessarie per affrontare le cure, diventare più resilienti nella battaglia contro la malattia», ha dichiarato Sune Frontani, presidente e co-fondatrice di Make-A-Wish® Italia-onlus.