Leonardo espande i suoi servizi di supporto per elicotteri in Europa con il nuovo centro di assistenza tecnica, basato all’Aeroporto di Parigi-Le Bourget.

Il nuovo centro ha già avviato le attività a metà aprile e opererà in stretto coordinamento con il centro logistico di Leonardo in Belgio, a supporto della crescente flotta elicotteristica impiegata per compiti commerciali e di pubblica utilità in Francia e in Europa centrale.

Il nuovo centro ha una superficie di 2000 mq coperti, comprendente hangar per manutenzione e riparazione e uffici, con la capacità di fornire assistenza per i modelli AW109, AW169 e AW139 in servizio in Europa centrale. In futuro gli stessi servizi saranno estesi anche all’AW189. Il centro di assistenza fornirà supporto per la flotta di elicotteri VIP/corporate che ha ottenuto un crescente successo in questa parte dell’Europa in anni recenti e continua a crescere, con l’aggiunta di ulteriori servizi per gli operatori nell’ambito delle attività legate al nuovo brand VIP Agusta attraverso un’area dedicata.

Sono oltre 900 gli Elicotteri VIP/corporate di Leonardo in servizio nel mondo oggi. Più del 35% di questi sono basati in Europa, il maggior mercato elicotteristico commerciale a livello globale. Con una quota di mercato superiore al 45% nell’ultimo decennio, Leonardo è leader nel settore degli elicotteri bimotore VIP/corporate, per applicazioni quali trasporto privato, charter e governativo, grazie alla gamma più moderna e ampia caratterizzata da modelli con avionica e sistemi di navigazione allo stato dell’arte, le migliori prestazioni, i più elevati standard di sicurezza e certificativi. Partendo dalle consolidate caratteristiche dell’Azienda in termini di design, tecnologia, filosofia dei servizi e valori nel campo del trasporto executive, nell’ottobre 2021 Leonardo ha presentato il nuovo brand Agusta al fine di lanciare nuove iniziative nel mercato di riferimento tenendo fede alla propria tradizione fatta di esperienza e eccellenza uniche nel settore.