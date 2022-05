A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Italia per lavori stradali, nei giorni 11, 13, 18, 20, 25 e 27 maggio, dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze, la linea 31 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione via V Maggio: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Brignole: percorso regolare.