Oltre 4,1 milioni di euro per la ricostruzione della scuola Gen. M. Fontana alla Spezia: questo è quanto stabilito dal ministero dell’Istruzione a seguito della presentazione di candidatura avanzata dal Comune al bando in attuazione del decreto 2 dicembre 2021 n.343, per la sostituzione edilizia di edifici scolastici pubblici da finanziare nell’ambito del Pnrr.

L’amministrazione comunale, con delibera dell’ 8 febbraio 2022, aveva individuato la scuola secondaria di primo grado di via Del Canaletto quale edificio pubblico adibito a uso scolastico con le caratteristiche più consone per la partecipazione al bando. La scuola è composta da tre edifici dove trovano collocazione gli uffici della segreteria, della presidenza, quelli per i docenti, oltre alle aule per le 9 classi didattiche e 3 laboratori didattici per un complessivo di 210 alunni.

Il finanziamento consentirà la costruzione di un edificio scolastico completamente nuovo, con tutte le esigenze che ha la scuola del futuro in tema di sicurezza, risparmio energetico e funzionalità. I lavori di ricostruzione inizieranno nel 2023, secondo le tempistiche stabilite dall’avviso stesso.

La misura prevista dal PNRR si pone l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; l’aumento della sicurezza sismica degli edifici, lo sviluppo delle aree verdi; la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti oltre lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.