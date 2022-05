Questa mattina la giunta comunale della Spezia ha approvato la delibera con la quale esprime la propria manifestazione d’interesse all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l’acquisizione di alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata, siti nel Comune della Spezia.

Questi i beni:

1) immobile in piazza D. Chiodo 25– Fondo Terraneo Commerciale C/1

L’immobile risulta idoneo quale spazio da adibire per la realizzazione di molteplici finalità sociali a vantaggio della collettività. I locali potranno essere affidati in concessione ad associazioni senza scopo di lucro ed enti no profit, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Tra queste finalità risulta possibile una valorizzazione del sito localizzandovi un punto di accoglienza turistica e dando spazio alle locali associazioni e operatori turistici (guide storiche della città, guide dei sentieri, rappresentanti di ostelli ed altre modalità ricettive).

2) Immobile in piazza Fregosi 6/S– Fondo Commerciale D/8

L’amministrazione intende adibire l’immobile a centro diurno per fascia di età adolescenziale aperto al territorio. Obiettivo: intercettare quella fascia di età che non è propensa a frequentare strutture pubbliche di aggregazione (per esempio, biblioteche e musei) mediante la valorizzazione di elementi culturali di suo interesse (corsi di graphic novel, graffiti, musica ecc.) tutto in un contesto e in un’area cittadina dove i servizi comunali sono nel corso del tempo arretrati e oggi inesistenti. Considerati i tempi di realizzazione e la necessità di tutelare in ogni caso le realtà economiche oggi localizzate nel sito, l’amministrazione è disponibile a concedere adeguati tempi (indicativamente 24 mesi) per permettere una ricollocazione, utilizzando nel frattempo i proventi per attività di carattere sociale che saranno rendicontate, ivi inclusi i costi di progettazione e prima realizzazione del suddetto centro.

3) Immobile in piazzale J.F. Kennedy 4/A–Fondo Terraneo Commerciale C/1

L’immobile potrà essere utilizzato per attività commerciale. A tal fine verrà esperita procedura a evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore. Ai sensi della normativa vigente, i proventi saranno destinati a finalità sociali, in particolare per finanziare il centro famiglia via La Marmora – la Spezia.

4) Immobile in viale Mazzini 45 – Fondo Terraneo A/10

L’immobile risulta idoneo quale spazio da adibire per la realizzazione di molteplici finalità sociali a vantaggio della collettività. I locali potranno essere affidati in concessione ad associazioni senza scopo di lucro ed enti no profit, a seguito di procedura a evidenza pubblica. In alternativa all’immobile di cui al punto 1), tra queste finalità risulta possibile una sua valorizzazione localizzando in esso un punto di accoglienza turistica dando spazio alle locali associazioni e operatori turistici (guide storiche della città, guide dei sentieri, rappresentanti di ostelli e altre modalità ricettive).