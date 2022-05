Una giornata dedicata ad approfondire temi e valori che Iplom considera imprescindibili dalla propria attività sarà quella del 27 maggio prossimo, il “Safety Day Iplom” che, giunto alla terza edizione, si terrà nel sito di Busalla con il titolo “Iplom: valori ed azioni per il futuro”

«Compiuti i 90 anni di storia aziendale in pieno periodo emergenziale per la pandemia da Covid 19, situazione che ha modificato, forse per sempre, i nostri comportamenti e stili di vita – spiega il presidente della società Giorgio Profumo – siamo oggi ad affrontare la sfida della transizione energetica in un contesto internazionale di grande incertezza a causa dei recenti avvenimenti bellici. Per affrontare queste nuove sfide e consolidare la resilienza, è sicuramente necessario comprendere quali sono i driver che stanno alla base di queste trasformazioni epocali e di quali strumenti di pianificazione dispongano i Governi a livello globale. Come ogni organizzazione – conclude Profumo – dobbiamo consolidare e mantenere il focus sui valori fondanti che ci contraddistinguono e costituiscono l’elemento imprescindibile di coesione ed identità aziendale, primo fra tutti la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente».

Programma della giornata

1^ sessione

09,50 ÷10 Registrazione dei partecipanti

10 ÷10,20 Apertura della giornata con il responsabile Iplom del servizio di prevenzione e protezione Gianfranco Peiretti.

10,20 ÷10,30 Saluto del presidente Giorgio Profumo: “Le scelte di Iplom verso un futuro sostenibile”.

10,30 ÷12 Approfondimento sui cambiamenti climatici condotto da Riccardo Parigi, uno degli ambassador del simulatore En-Roads, sviluppato da M.I.T. Sloan di Boston. Con l’attività interattiva si potranno verificare gli effetti sul clima a seguito delle scelte energetiche, economiche e sociali a livello mondiale.

12,00 ÷12,30 Dibattito e conclusione lavori.

2^ Sessione, dedicata agli appaltatori

14,20 ÷14,30 registrazione dei partecipanti

14,30 ÷15,00 Apertura della sessione con Gianfranco Pieretti.

15,00 ÷15,30 “Comunichiamo la sicurezza: il valore della testimonianza e l’approccio alle situazioni emergenziali” (Gianfranco Peiretti).

15,30 ÷16,30 Come gli effetti sul clima influenzano le politiche dei governi (Riccardo Parigi).

16,30 -17 Feed back e discussione.