Kruk, il gruppo internazionale specializzato nella gestione dei crediti e importante player finanziario, assume alla Spezia e Milano. Per rendere l’azienda sempre più competitiva sul mercato e potenziare le sue mansioni, il numero dei dipendenti in Kruk nel 2021 è aumentato del 36% rispetto al 2019 (periodo pre pandemia) e punta, con queste nuove assunzioni, ad espandere ulteriormente il suo organico in Italia.

Nata in Polonia nel 1998, oggi KRUK opera in 7 paesi con oltre 3.000 dipendenti situati in Centro, Est e Sud Europa. In Italia conta 318 dipendenti con un tasso di aumento del 16% negli ultimi 12 mesi, tasso che la posiziona tra le società più in crescita del settore. Oggi negli uffici spezzini, dove KRUK ha aperto il suo quartier Generale nel 2015, lavora l’80% delle risorse umane, ma anche gli altri uffici sono in espansione, come la sede legale di Milano e la branch di servicing Agecredit a Cesena.

Grazie al rispetto e al continuo sviluppo dei valori aziendali quali collaborazione, responsabilità e sviluppo del capitale umano, ad oggi, da Kruk Italia sono stati acquistati più di 20 portafogli per un valore nominale superiore ai 4 mld corrispondente a circa 500 mila casi, tanto che l’ammontare di investimenti nominali lordi sul mercato italiano è arrivato in pochi anni a rappresentare oltre il 20% degli investimenti di gruppo, posizionando l’Italia ancora di più come paese strategico dove crescere ulteriormente.

Kruk è alla ricerca non solo di competenze economico-finanziarie ma anche di skills trasversali a diverse professioni, come quelle relative alla Customer Experience o al Real Estate. Il successo di un’azienda di servizi finanziari si misura, infatti, non solo in termini di grandezza e di fatturato, ma sempre più in base alla capacità di innovare e di valorizzare il talento delle risorse che vi lavorano. Digitalizzazione e innovazione sono infatti al centro dello sviluppo e della crescita di Kruk che per il 2022 ha ottime prospettive di investimento che rendono sempre più solidi i legami con i Business Partner strategici.

Un elemento differenziante rispetto alle altre società che appartengono al settore è di inserire le risorse come dipendenti, e non collaboratori con altre tipologie di contratto orientate esclusivamente al risultato, per consentire una maggiore progettualità nel lungo termine, accompagnando la crescita delle risorse con percorsi specifici di formazione. Nel corso del 2021, Kruk Italia ha implementato 53 ore pro-capite medie di formazione orientate allo sviluppo dei professionisti con ore indirizzate al Lean Thinking, ovvero quella velocità di pensiero snello, che diventa uno stile di management volto all’approccio pratico, con benefici in termini di crescita dei risultati operativi e finanziari.

Kruk è una realtà giovane con un’età media dei dipendenti intorno ai 37 anni con una forte presenza femminile, le quote rosa sono il 56,7% sul totale dei dipendenti in KRUK Italia.

Ecco le posizioni attualmente aperte a La Spezia e a Milano:

Client Advisor, da inserire nel Contact Center, La Spezia, team il cui principale compito è quello di fornire una prima assistenza telefonica circa la posizione dei clienti;

Legal Proceedings Specialist, da inserire nel Team Legal, La Spezia, team che si occupa della gestione delle pratiche in fase giudiziale;

2 C# Software developer, team IT, La Spezia, team che si occupa di sviluppare le soluzioni innovative per supportare il business aziendale;

Customer Experience Specialist, Business Intelligence Analyst, team Operational Processes Department, La Spezia, team che si assicura che il processo di business scorra senza intoppi e al massimo dell’efficienza;

Compliance Officer, all’interno della sede di Milano o La Spezia, figura che gestisca tematiche di conformità legale e non per il gruppo KRUK Italia;

2 Lean Continous Improvement Specailist, Junior Operational Risk Management Specialist team Business Improvement & Security, Cesena e La Spezia, team che si occupa di miglioramento continuo dei processi e di minimizzare e gestire eventuali rischi operativi;

2 Corporate receivables specialist, Business Analyst, team Corporate, Milano, team che si occupa di gestire le pratiche legate a persone giuridiche;

Manager Contact Center da inserire nel Contact Center di Cesena, team il cui principale compito è quello di fornire una prima assistenza telefonica circa la posizione dei clienti;

Le candidature possono essere inviate a: lavoro@it.kruk.eu specificando nell’ oggetto la posizione desiderata.