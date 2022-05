Il Gruppo Orsero festeggia il decimo anniversario di Flying Angels Foundation, l’unica organizzazione no profit che si occupa di finanziare e organizzare voli aerei salva vita per bambini del mondo gravemente malati che non possono essere curati nel loro paese.

Il progetto speciale a sostegno della Fondazione, che il Gruppo supporta fin dalla nascita – nel 2012 – è dedicato alla campagna #SalvAli con il Cuore, per aiutare attraverso una raccolta fondi bambini affetti da cardiopatia.

Per ogni donazione raccolta sul sito salvaliconilcuore.org, il Gruppo Orsero raddoppierà l’importo ricevuto, con l’intento di permettere a più bambini possibili di volare verso il Paese e l’ospedale in cui potranno ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Al fine di sostenere ulteriormente la raccolta fondi, il Gruppo promuoverà l’iniziativa attraverso una campagna stampa e social.

Verrà inoltre realizzata un’attività sul punto vendita: il packaging delle banane F.lli Orsero, prodotto largamente diffuso e commercializzato, ospiterà infatti il messaggio della campagna e un QR code che permetterà con un solo gesto di raggiungere il sito di Flying Angels Foundation, facilitando così il processo di donazione.

Con l’aiuto dei donatori, e il supporto del Gruppo Orsero, Flying Angels Foundation potrà far volare e continuare a far battere tanti piccoli cuori nel mondo.

FLYING ANGELS FOUNDATION

Flying Angels Foundation è un’organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine.

Flying Angels Foundation assiste bambini provenienti da tutto il mondo e bisognosi di delicate cure specialistiche: acquista per loro e per i loro familiari i biglietti aerei necessari a raggiungere rapidamente le strutture ospedaliere più adeguate oppure finanzia il volo di equipe mediche specializzate che possano risolvere più casi assieme direttamente in loco.

Collaborando continuativamente con circa 100 organizzazioni non profit italiane e internazionali, dal 2012 a oggi Flying Angels ha raggiunto circa 2300 bambini di oltre 70 paesi del mondo, finanziando oltre 4.000 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a oltre 70 missioni mediche che si sono recate direttamente nei paesi.