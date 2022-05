Due vendite speciali ad aprile per Gismondi 1754, società genovese che produce gioielli di altissima gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Si tratta di un anello smeraldo da 290 mila dollari, venduto negli Stati Uniti, dove prosegue il forte apprezzamento del brand, e di un anello in diamanti per 450 mila dollari venduto a St. Moritz in Svizzera. Due vendite per un totale di 740 mila dollari, a ulteriore conferma del trend di crescita del primo trimestre 2022 delle special sales, che sono quasi raddoppiate rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, con un +83% in termini di vendite.

Sull’onda di un crescente entusiasmo verso il brand anche sul mercato italiano, Gismondi 1754 presenta il suo primo negozio a Roma, al Baglioni Hotel Regina, in via Veneto. L’apertura, avvenuta pochi giorni fa, si inserisce nell’ambito dell’accordo che il brand genovese ha concluso nel maggio 2021 con il rinomato marchio italiano di ospitalità di lusso che gestisce nel mondo hotel e resort di prestigio.

Dal 12 maggio riaprirà anche il negozio al Baglioni Resort Sardinia di San Teodoro in Sardegna e, progressivamente, seguiranno altre aperture di negozi o vetrine sia in Italia, sia in altre location della Collezione Baglioni Hotels & Resorts.

Con la nuova apertura di Roma, salgono a otto i luoghi in cui Gismondi 1754 è presente in Italia, di cui cinque del canale retail e sono negozi diretti (Genova, Portofino, Milano, San Teodoro e Roma) e tre del canale wholesale (Roma, Napoli e Novi Ligure).