Il teatro mercato, il giardino condiviso, il porto ecologico, la community anti rifiuti che viene dal mare. Sono alcuni degli esempi di sinergie sostenibili non convenzionali a cui è dedicata l’ultima tappa de Il Giro d’Italia della Csr 2022 (la responsabilità sociale d’impresa), in programma a Genova il 1° giugno dalle ore 10 al Blue District di via Del Molo 65. Si tratta del decimo incontro della rassegna itinerante organizzata da Il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, che dall’11 febbraio a oggi ha percorso da Nord a Sud il Paese per raccontare come cambia – e come cambierà – il rapporto tra imprese, territorio e istituzioni nel segno della sostenibilità.

«Oggi per qualsiasi organizzazione è diventato strategico innovare processi e prodotti e far evolvere le modalità di relazione con tutti gli stakeholder – commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – fare rete con altre imprese ma anche con i diversi attori del territorio assume una valenza nuova. Con vantaggi concreti per la reputazione dell’impresa e per la sua competitività».

Sostenibilità creativa: in Liguria sono le idee il motore del cambiamento

Fare rete nel segno dell’innovazione significa saper immaginare e mettere in pratica progetti innovativi ad alto tasso di creatività. Come quelli che saranno ospitati dalla tappa genovese del Giro, organizzata in collaborazione con EticLab, associazione tra imprese e professionisti nata per diffondere la cultura della responsabilità sociale d’impresa attraverso la sperimentazione e la condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese.

«Da sempre Eticlab opera per favorire relazioni tra mondi diversi, imprese grandi e piccole, enti non profit, associazioni e terzo settore, sempre orientata al Goal 17 – dice Giovanni Battista Valsecchi, presidente di EticLab – siamo felici oggi di tornare in presenza, nella tappa genovese del Salone, e proporre una riflessione sulle sinergie non convenzionali, evidenziando casi interessanti del nostro territorio per continuare a crescere insieme promuovendo alleanze sostenibili».

Saranno tante le storie di sinergie innovative e non convenzionali da ascoltare dalla voce dei protagonisti, dal vivo o in streaming sul canale YouTube del Salone.

L’apertura dei lavori sarà affidata, insieme a Sobrero e Valsecchi, a Pierluigi Stefanini, presidente ASviS, e a Claudio Oliva, direttore di Blue District.

Festival teatrali, giardini “smart” e una casa tutta rossa per le famiglie del Gaslini: la sostenibilità della “gente di mare” regala emozioni

Le sinergie non convenzionali sul territorio, a Genova, hanno inevitabilmente il profumo del mare e l’anima multietnica della sua gente. È il caso del Suq Festival, un esperimento ventennale di “teatro mercato” di narrazione contemporanea impegnato nel dialogo tra culture. Il suo notevole impegno per progetti di sostenibilità ambientale sarà raccontato da Carla Peirolero, mentre Alessandro Cricchio illustrerà i progressi di Talent Garden Genova, una community di professionisti digitali e tecnologici che opera all’interno del grande Parco Scientifico e Tecnologico cittadino. Tra gli obiettivi del network, la riqualificazione urbana attraverso sinergie green.

L’accoglienza e l’empatia sono invece il fulcro dell’attività del Covo degli Orsi, la nuova “casa rossa” per i genitori dei pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini, polo di riferimento non solo per la Liguria ma per tutta Italia. A raccontare la nascita di questo nuovo rifugio sostenibile, frutto del recupero di un edificio storico ora restituito alla città, sarà Pierluigi Bruschettini, il “pediatra con il farfallino”, presidente de La Band degli Orsi che da 25 anni regala sorrisi ai bimbi del Gaslini e alle loro famiglie.

Fare rete per innovare: il rilancio della città passa dal porto e dai pescatori. Con l’aiuto di uno “Zip”

Per cambiare volto a un territorio complesso e variegato come quello di Genova e della Liguria servono gli sforzi di tutti, istituzioni comprese. Nel corso della tappa genovese del Salone, Olivia Zaina, dell’assessorato Sviluppo Economico e Innovazione del Comune di Genova, spiegherà che cos’è Zip, il bando cerniera per il rilancio del territorio che premierà con 1.714.285,72 euro le idee e i progetti sostenibili e innovativi finalizzati a rivitalizzare i settori economici e i territori cittadini più colpiti dall’emergenza sanitaria, ma anche a preservare e aumentare l’occupazione.

Lo sforzo verso il cambiamento richiede e richiederà le competenze più svariate, come testimonierà Marco Bressani che rappresenta l’hub Digital Tree. E serve anche una particolare attenzione alla transizione energetica. Una sfida che, a Genova, passa dalla connessione tra la città e il porto e che sarà al centro dell’intervento di Sonia Sandei, responsabile elettrificazione di Enel e ambasciatrice di Genova nel mondo. L’impegno di Enel si tradurrà in azioni concrete come l’elettrificazione delle banchine alimentata da pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni portuali. Il recupero di rifiuti dal mare da parte delle comunità di pescatori è invece il frutto della sinergia messa in atto da Antonio Augeri, fondatore e CEO di Ogyre, che con la sua piattaforma online è riuscito a mettere insieme pescatori, comunità locali e aziende nel segno dell’ambiente.

Il giro d’Italia della Csr

Il Giro d’Italia della Csr 2022 è l’iniziativa a cura de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale che intende promuovere un approccio sostenibile al business, valorizzare le esperienze delle imprese e dei territori, stimolare un’emulazione virtuosa toccando 10 città italiane fino a giugno 2022 e raccontando le esperienze di eccellenza per diffondere la cultura della sostenibilità. Dopo l’ultima tappa di Genova, il percorso si concluderà a Milano con l’edizione nazionale che si terrà all’Università Bocconi: la tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, seminari, presentazioni è prevista il 3, 4 e 5 ottobre 2022.

Il Salone extra

Continua nel 2022 anche l’attività del Salone Extra iniziata nel 2020. Da gennaio a novembre andranno in scena presentazioni di libri, incontri di networking e tavole rotonde pensati per esplorare ulteriormente gli argomenti affrontati nelle tappe del Giro d’Italia della CSR e approfondire le diverse tematiche legate alla sostenibilità.

Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, Sustainability Makers, Fondazione Global Compact Network Italia, Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. Grazie alla collaborazione con Bureau Veritas Italia, anche nel 2021 il Salone ha ottenuto la certificazione ISO 20121, norma internazionale che definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli eventi.