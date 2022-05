I 40 candidati della Lista Toti per Bucci al consiglio comunale di Genova e ai 9 Municipi sono stati presentati questa sera al point di via Porta degli Archi alla presenza di Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci.

Nella lista c’è una forte componente di candidati che vengono dall’esperienza dei Municipi e numerosi sono anche coloro che sono già stati chiamati a ruoli di rappresentanza nel loro lavoro o nell’associazionismo, nella vita di tutti i giorni.

«Oggi – ha detto Toti – sembra quasi scontato leggere sondaggi che danno grande vantaggio a Bucci, sei, sette anni fa questo non era neppure immaginabile. Vuol dire che con il buon governo della Regione e con l’ottima amministrazione di Marco, molti hanno capito che era necessario cambiare. Ma oggi siamo qui per dire che possiamo fare anche meglio. Siamo soprattutto una squadra, e la voglia di candidarsi di tanti significa che c’è convinzione che la politica possa tornare a essere qualcosa di frequentabile per i cittadini. Un processo cui Marco Bucci ha dato il calcio d’inizio ponendosi come civil servant e dimostrando quanto sia stato in grado di fare. Deve essere una campagna elettorale in cui attorno a Marco Bucci si percepirà una grande solarità, la voglia di sorridere, di sorgere come l’arancione del sole nascente».

«La nostra coalizione – ha precisato Bucci – è formata da tanti movimenti, partiti, liste civiche che portano tutte un loro fondamentale contributo. La lista Toti ha valori fondamentali che arricchiscono la nostra compagine, una squadra di persone che da anni incontro in ogni zona in cui passo, appassionate e determinate nel contribuire alla crescita della nostra città. A loro, come a tutti i candidati che corrono nella nostra coalizione, chiedo in queste settimane di battere il territorio palmo a palmo raccontando della nostra visione di città, spiegando cosa abbiamo fatto e quello che faremo per Genova. Dobbiamo vincere e dobbiamo farlo al primo turno per poter continuare il nostro lavoro. Vogliamo che la nostra Genova sia capitale del Mediterraneo e nei prossimi cinque anni concretizzeremo definitivamente questo obiettivo».

Ecco i 40 candidati della Lista Toti per Bucci in Comune

Mario Baroni

Libero professionista, consigliere comunale delegato alle politiche sociali.

Gianni Bazzurro

commercialista e revisore contabile nonché contitolare di una concessione demaniale.

Giuseppina Bosco

Consigliere nel Municipio 2 Centro ovest per 4 mandati. Impegnata nell’associazionismo e volontariato, relatrice di corsi di formazione presso Circolo Acli S.Ambrogio Cornigliano e Docente Unitre.

Marta Brusoni

Consigliere Comunale uscente e già capogruppo della lista civica “Vince Genova”. Ha un’esperienza ventennale come agente commerciale nel settore navale e industriale.

Cristina Calascibetta

Consigliera nel Municipio V Valpolcevera dal 2017 e nel Coordinamento Regionale di Anci Giovani.

Francesca Caleri

Si occupa da sempre dell’azienda di famiglia Caleri1898, particolarmente legata al territorio ligure.

Daniela Calabrò

Ha sempre lavorato come assistente di direzione in studi professionali. Attualmente lavora per una delle principali emittenti televisive locali. D

Paolo Campi

Architetto.

Federica Cavalleri

Assessore municipale.

Giovanna Cocco

Molte esperienze lavorative a contatto con il pubblico.

Alessio D’antona

Lavora in ambito sanitario.

Pietro De Virgilio

Attualmente è presidente del comitato provinciale dell’Inps di Genova. Ha lavorato per tantissimi anni in Comune e per 30 anni è stato dirigente sindacale nella funzione pubblica e nelle aziende partecipate.

Romina Di Blasi

Amministratrice di una start up. In questi anni, come membro del consiglio della Lilt e di altre associazioni, si è interessata molto all’associazionismo nel campo socio- sanitario.

Rocco Di Cosmo

Dottore fisioterapista.

Simone Ferrero

Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Genova, lavora al San Martino ed è il referente di Alisaper la Ginecologia. Consigliere della Città Metropolitana di Genova con deleghe ad Ambiente, Parchi e aree protette e Piani di bacino, Personale, Politiche energetiche, Sistemi informativi, Semplificazione e digitalizzazione.

Nicholas Gandolfo (detto Nicolas)

Laureato in Scienze Politiche e dell’amministrazione e perfezionato nella Progettazione Europea. Si candida dopo 5 anni come consigliere del Municipio IX Levante e capogruppo del Presidente Giovanni Toti.

Antonietta Guglielmucci

Dottore di ricerca in economia e finanza dell’Ue, funzionario universitario da un trentennio..

Teresa Lapolla

Già consigliere al Municipio 6 Medio Ponente.

Tiziana Lazzari

Medico chirurgo, ha promosso e sostenuto progetti per il sociale, per la cultura e per il territorio.

Umberto Lo Grasso

41 di lavoro nella Grande distribuzione, diplomato in ragioneria. Per 2 cicli amministrativi è stato consigliere comunale di Genova con il ruolo di capogruppo. Consigliere uscente del V Municipio Valpolcevera.

Roberto Lodato

Imprenditore dal 1983.

Roberta Mancini

Lavora in ambito sanitario.

Francesco Maresca

Assessore al porto e logistica del Comune di Genova. Viene dal mondo delle libere professioni in materia giuridica.

Stefano Marletta

Esercita a Genova la professione di avvocato da 29 anni.

Sofia Melella

Una donna lavoratrice, mamma di tre bambini.

Alberto Mercuri

Lavora in Fincantieri come capo-prodotto a bordo.

Paola Nicora

Lavora da oltre 25 anni in Confindustria Genova nell’ambito dell’Area delle Relazioni Industriali. La sua esperienza politica si è consolidata nei due mandati amministrativi dal 2007 al 2017, prima come consigliere e poi come assessore nel Municipio 4.

Mauro Pagano

Medico chirurgo ospedaliero, per più di trent’anni otorinolaringoiatra all’Ospedale Galliera, oggi chirurgo dell’orecchio e del naso all’ospedale Micone di Sestri Ponente. Cantante lirico e regista d’opera da molti anni.

Daniele Pallavicini

Imprenditore nel socio-sanitario e dal 2018 presidente dei Giovani Confcommercio.

Caterina Patrocinio

Ex assessore del Municipio Centro Ovest e coordinatrice dei tre Municipi coinvolti nell’emergenza ponte Morandi.

Irene Paviglianiti

Operatrice scolastica

Lorenzo Pellerano

Avvocato marittimista. Dal 2007 è stato consigliere nel Municipio Centro-Est e dal 2010 al 2015 consigliere regionale. Negli ultimi anni è stato tra gli organizzatori della scuola di formazione politica Poliedri e nel 2021 ho partecipato alla prima edizione della Scuola di Limes – Rivista Italiana di geopolitica.

Serena Pomilia (detta Serena)

Madre di quattro figli. Ha scelto di mettersi al servizio di Genova per sensibilizzare le istituzioni nei confronti delle famiglie numerose e non, soprattutto quelle più fragili che affrontano ogni giorno problematiche di vario tipo.

Erica Repetto

Da anni nelle tv locali.

Luca Rinaldi

Avvocato penalista patrocinante in Cassazione, dal 2012 consigliere del Municipio Medio Levante, dove mi si è occupato di cultura, manutenzioni, sicurezza stradale, polizia urbana. Per passione, insegna recitazione e regia in una scuola di teatro alla Foce.

Francesca Rossato

Studia all’Università di Scienze della Comunicazione.

Andrea Rovelli

Dopo la laurea in Giurisprudenza ho cominciato da subito a lavorare nel centro-città come agente di commercio, poi si è specializzato in ambito amministrativo. Oggi con i soci amministra 105 caseggiati nel comune di Genova.

Roberto Savastano

Dipendente Portuale dal 1995.

Roberta Stefani

Direttore tecnico nel settore turistico.

Giuseppe Vignera

Manager commerciale in varie aziende genovesi, liberale, d’ispirazione cattolica, coordinatore provinciale del Partito Europeo Liberali.