Iren Acqua comunica che, a causa di lavori connessi alle modifiche viabili di piazza Portello, il giorno martedì 17 maggio, dalle 8:30 alle 17, sarà sospesa l’erogazione idrica in diverse vie del Comune di Genova:

• Via Caffaro lato numeri pari

• Via Calatafimi

• Piazza Marsala

• Via Palestro

• Via Assarotti sino al civ 38

• Via Giovanni Bertora

• Via Serra

• Galleria Nino Bixio e Garibaldi

• Via XII Ottobre

Nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il regolare servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.