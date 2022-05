Si terrà a Cornigliano giovedì 2 giugno, dalle 9.30 alle 20, la Fiera di Cornigliano, dopo due anni di fermo a causa della pandemia e dei lavori di riqualificazione.La Fiera animerà le vie del quartiere con iniziative aperte a tutti e completamente gratuite:

Fiera mercato, banchi creativi, giochi da tavolo e Light saber combat. Inoltre gara di cucina e showcooking a cura dell’Istituto Alberghiero “Nino Bergese”;

Per i più piccini: Miniquad, truccabimbi, gonfiabili e uno spettacolo teatrale;

Spettacoli con i comici di Zelig Daniele Raco e Andrea Carlini alle 18.

«Sarà una grande festa per il quartiere – dichiara l’assessore al Commercio e Grandi Eventi del Comune di Genova Paola Bordilli – dopo due anni di pandemia finalmente Cornigliano ritrova un evento molto sentito. Come amministrazione abbiamo voluto contribuire per la realizzazione di un grande evento che auspichiamo possa attrarre anche genovesi da altre delegazioni, nel segno della tradizione, della musica e del divertimento. Ringrazio il Civ per l’organizzazione della tradizionale fiera e tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno realizzato un ricco programma. L’evento sarà anche l’occasione per vivere a pieno la nuova via Cornigliano, dopo il grande restyling da parte di Società per Cornigliano».

Paolo Odone, presidente di Confcommercio Genova, afferma: «Rivedere questa manifestazione significa che, nonostante gli anni di estrema difficoltà, le nostre imprese hanno continuato a seminare e, finalmente, ne colgono i risultati con questo ottimo evento che animerà le strade di Cornigliano».

Massimo Oliveri, presidente del Civ, ricorda che saranno disponibili un servizio navetta gratuito e i posteggi presso Villa Bombrini e la Cgil.