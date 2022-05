Da oggi, fino al 4 giugno, gli operatori economici di Finale Ligure, turistici e non solo, possono aderire ai nuovi Club di prodotto “Finale Family” e “Finale Slow”, due contenitori di offerta che aggregano servizi e prodotti dei singoli operatori pensati per rispondere in modo specifico alle esigenze delle famiglie con bambini e dei turisti interessati a scoprire il territorio in modo sostenibile.

L’obiettivo è integrare il ventaglio di prodotti della destinazione, permettendo di costruire un’offerta turistica declinata in pacchetti, esperienze e percorsi espressamente dedicati ai segmenti “Family” – coniugando mare e cultura, con particolare attenzione alla possibilità di vivere esperienze di edutainment che coinvolgano l’intero nucleo familiare – e “Slow” – facendo leva sulla ricchezza del paesaggio culturale del Finale e puntando su natura, cultura ed enogastronomia.

Ai Club di prodotto possono aderire tutti gli operatori del territorio che desiderano far parte di un sistema di prodotti, competenze e contatti improntati ad accrescerne la competitività. Gli aderenti usufruiranno, infatti, di maggiori opportunità per promuovere e vendere i propri prodotti e servizi, ottenendo maggiore visibilità grazie alle attività informative e promozionali che saranno realizzate dalla Destination Management Company DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di management, marketing e comunicazione della destinazione.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Piano Strategico per il Finale 2022-2023, approvato dal Comune di Finale Ligure, ed è frutto di un processo partecipato di ascolto e confronto che ha visto il coinvolgimento diretto delle rappresentanze delle categorie di operatori turistici ed economiche della destinazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione ai Club di prodotto hello@visitfinaleligure.it.

Per approfondire e iscriversi:

Manifesto club di prodotto “Finale Family”: CDP Finale Family_Manifesto.pdf (musvc2.net)

Form iscrizione club di prodotto “Finale Family”: club di prodotto “Finale Family” – modulo di adesione per gli operatori (google.com)

Manifesto club di prodotto “finale slow”: cdp finale slow_manifesto.pdf (musvc2.net)

Form iscrizione club di prodotto “Finale Slow”: club di prodotto “Finale Slow” – modulo di adesione per gli operatori (google.com)