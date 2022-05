L’istituto Deledda ha vinto la selezione regionale del Festival dell’Imprenditorialità giovanile di Impresa in azione con “PosiZena JA”.

Creata dagli alunni della quarta DP1 – Deledda International School di Genova, PosiZena JA propone una scatola 100% compostabile e biodegradabile contenente semi di posidonia e fertilizzante. Il prodotto viene posizionato sul fondale marino e, decomponendosi, permette alle piante di crescere. Grazie a una rete di juta, i semi vengono protetti dagli animali marini, permettendo al tempo stesso alla luce di filtrare. In aggiunta, un sistema di ancoraggio innovativo permette al prodotto di resistere alle correnti marine.

Accederanno ora alla finale nazionale del 1° giugno, Biz Factory, che si terrà in presenza a Milano a Palazzo Mezzanotte. Durante la finale nazionale gli studenti e le studentesse finalisti della Liguria si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali per aggiudicarsi il titolo di migliore impresa JA 2022. La classe vincitrice della competizione nazionale avrà inoltre l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà dal 12 al 14 luglio a Tallinn.

«Confrontandosi con i vari aspetti della gestione di un’impresa gli studenti che partecipano a questa iniziativa acquisiscono una serie di competenze che potranno poi spendere nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla posizione o dal settore che sceglieranno − dichiara Antonio Perdichizzi, presidente di JA Italia − Ci stiamo impegnando per formare I Giovani Imprenditori nella nuova era della sostenibilità e della digitalizzazione: trasformando gli spiriti imprenditoriali dei giovani in una solida cultura organizzativa per il rinnovamento».

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale per tutte le tipologie di scuola superiore. Riconosciuto dal ministero dell’Istruzione come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto)” e dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, in 19 anni ha coinvolto oltre 126 mila studenti italiani, oltre 10.962 nell’anno scolastico 2021/2022, e 400 mila all’anno in tutta Europa.

In Liguria Impresa in azione è sviluppato grazie al prezioso contributo di #progettiamocilfuturo – Alfa, Ccia delle Riviere, Talent Garden Genova, Usr Liguria, e a livello nazionale grazie ad Abb, Citi Foundation, Coca-Cola Hbc Italia, Credit Suisse, Eit Food, EY Foundation, Fondazione Coca-Cola Hbc Italia, ManpowerGroup, ai partner istituzionali Aidc, Assolombarda, Invitalia, Unioncamere, Protocolli in Rete e Rigenerazione Scuola, e grazie alla collaborazione di Amajor, Arrow Global Italia, Bloomberg, Campari Group, Euronext, Fimic, Hp, Hsbc, Moneygram Foundation, Opinno, Sap, Zurich. Si ringrazia Aurora, Base Milano, Isola Catania, LVenture Group, JA Alumni Italia, Radio Zainet.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Milano, Fondazione Cariplo e dall’Anno Europeo dei Giovani.