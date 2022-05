Dato l’interesse e l’apprezzamento che i giovani, anche sui social, hanno riservato alla promozione “Euroflora Young” dedicato agli under 30, questa è stata estesa fino a domenica 8 maggio con il biglietto al prezzo speciale di 10 euro.

Ecco un riepilogo dei prezzi attualmente in vigore per visitare l’edizione di Euroflora 2022.

Tipologia di biglietto e prezzi

€. 23,00 – Intero per tutti i visitatori dai 30 anni compiuti in su

€. 21,00 – Gruppi di almeno 25 visitatori paganti. Previsto un biglietto gratuito ogni 25 visitatori

€.16,00 – Ridotto. Disabili con disabilità compresa tra il 67% ed il 99% (se con diritto all’accompagnatore, quest’ultimo non paga)

€. 10,00 – Under 30 per tutti i visitatori under 30

€. 10,00 – Con consegna del voucher rilasciato dall’Acquario di Genova

€. 0,00 – Omaggio:

•Disabili con disabilità del 100% (se con diritto all’accompagnatore, quest’ultimo non paga)

•Accompagnatore dei gruppi composti da almeno 25 visitatori paganti

•Bambini fino a 8 anni compiuti

•Accompagnatori, in numero massimo di due, per le classi della scuola dell’infanzia e della I e II elementare

•Accompagnatore degli studenti in gita scolastico dai 9 anni compiuti

La tipologia “combinato” include anche la visita guidata pari a 8 euro

€. 31,00 – Intero combinato

€. 29,00 – Gruppi combinato

Convenzioni attive

€. 19,00 – Dipendenti di • Iren Mercato • Comune Di Genova • Fondazione Teatro Carlo Felice

Da domani, mercoledì 4 maggio a venerdì 6 maggio, si potrà parcheggiare liberamente dalle 8 alle 16 nel tratto di corso Europa, in direzione ponente, compreso tra via Riccardo Pellegrini e via Tigullio, fatti salvi gli esistenti parcheggi disabili e le fermate del trasporto pubblico. Il divieto di sosta tornerà attivo nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio.