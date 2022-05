Ingresso a Euroflora scontato per tutti i genovesi per la giornata di venerdì 6 maggio.

Domani tutti i genovesi avranno l’opportunità di visitare la kermesse in corso fino a domenica ai Parchi di Nervi, al prezzo speciale di 15 euro.

Tra le altre agevolazioni in corso, l’ingresso per gli under 30 con un biglietto da 10 euro fino alla fine della manifestazione e la gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni.

Ingresso scontato anche per i possessori dell’abbonamento Amt, che possono acquistare il biglietto per Euroflora al prezzo di 18 euro.

Per ulteriori informazioni clicca qui.