Dm, catena di drugstore fondata in Germania nel 1973, rafforza la propria presenza sul territorio ligure con l’apertura del primo punto vendita nella città di Sarzana, sesto nella regione e 69esimo in Italia. L’inaugurazione è prevista per giovedì 12 maggio.

Dm drogerie markt è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 14 paesi con oltre 3.800 punti vendita, più di 66 mila dipendenti e oltre 12 miliardi di euro di fatturato.

La catena propone oltre 14 mila referenze in continua evoluzione, 655 marchi, di cui 27 brand prodotti in-house, frutto di ricerca e continua innovazione con un’ottima qualità a prezzi assolutamente competitivi.

Il negozio in via Pecorina 97, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, si estende in uno spazio di vendita di 367,62 mq. Garantisce molti dei servizi comuni a ogni punto vendita, tra cui scaffali ad altezza persona e un sistema che facilita l’esperienza di acquisto per gli ipoudenti.

Non manca l’attenzione alla sostenibilità ambientale: il nuovo store di Sarzana è stato progettato con impianti di clima e calore di ultima generazione dalla massima efficienza energetica. In più, i serramenti performanti sono a risparmio energetico e a taglio termico. I collaboratori del nuovo store saranno 6 in modo da garantire un’elevata esperienza di customer care. All’interno del punto vendita è disponibile, inoltre, il servizio di stampa fotografica self-service da smartphone, fotocamera o chiavetta usb.

«Con l’apertura del sesto punto vendita nella regione, confermiamo il nostro interesse per la Liguria, dove siamo già presenti con altri quattro store a Genova e uno, inaugurato di recente, nella città di Savona – afferma Benjamin Schneider, direttore Marketing e Acquisti di dm Italia – Fin dalla prima apertura, i liguri hanno risposto positivamente alla nostra offerta e hanno compreso la nostra unicità. Speriamo di diventare anche i sarzanesi un punto di riferimento per tutti coloro che cercano qualità e marchi unici a prezzi piccoli».