Dopo il successo di Design 200, mercoledì 1° giugno alle 14, nella sede genovese di Castello Mackenzie (Mura di San Bartolomeo 16) Cambi Casa d’Aste propone un nuovo appuntamento dedicato al design che – con un catalogo di oltre 400 lotti che comprende oggetti realizzati da architetti e designer internazionali del calibro di Mario Bellini, Afra e Tobia Scarpa, Sottsass Associati e molti altri – offre un viaggio nel design d’autore dagli anni Venti ai primi del XXI secolo.

Tra i lavori più interessanti meritano una menzione il Tavolo basso di Aldo Tura (stima 3.000 – 4.000 euro), il Mobile contenitore (stima 2.000 – 3.000 euro) la Consolle (Stima 3.000 – 4.000 euro) di Angelo Mangiarotti o il set di tre tavolini esagonali ad opera di Gio Ponti (Stima 2.000 – 3.000 euro).

Grande spazio viene dedicato ai corpi illuminanti, come la coloratissima lampada da terra prodotta da Stilnovo (stima 800 – 1.000 euro), l’eccentrica lampada di George J. Sowden e Nathalie du Pasquier realizzata per Memphis (stima 1.500 – 2.000 euro) e la lampada a sospensione di Venini in vetro di Murano (stima 4.000 – 6.000 euro).

Ma i veri protagonisti di questo appuntamento sono poltrone e divani: una poltrona Magritta di Roberto Sebastian Matta (stima 1.200 – 1.500 euro), una coppia di poltrone modello Selim prodotte per Cassina e disegnate da Sottsass Associati (stima 1.500 – 2.000 euro), due divani modello Soriana (Compasso d’Oro 1969) di Afra e Tobia Scarpa (stima 4.000 – 6.000 euro) e il divano modello Camaleonda di Mario Bellini (stima 5.000 – 7.000 euro).