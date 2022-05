Quello delle criptovalute è un mercato in costante crescita, il cui numero di transazioni sta aumentando, esponenzialmente, anche per gli acquisti di tutti i giorni. Ma come funzionano, esattamente, bitcoin e le altre monete digitali, e quali nuove possibilità offre la tecnologia blockchain a chi fa impresa?

Per rispondere a queste domande, Confesercenti Genova e Tinkl.it organizzano, lunedì 9 maggio dalle 14,30 alle 15,30, il webinar gratuito “Criptovalute per il commercio, il turismo e i servizi“. A confermare le interessanti prospettive del settore sono alcuni dati significativi: oltre il 90% degli utilizzatori di moneta digitale ha meno di 40 anni e più del 70% degli acquisti effettuati tramite pagamento in crypto è riconducibile alla fascia più produttiva della popolazione, quali dipendenti, liberi professionisti e imprenditori.

Nel corso del seminario verrà introdotto il mondo delle criptovalute e sarà illustrato, in particolare, il servizio offerto da Tinkl.it, un processore di pagamenti in bitcoin che permette a commercianti, aziende e professionisti di accettare la criptovaluta ricevendo direttamente sul proprio conto corrente il controvalore in euro, come consentito dalle recenti leggi che hanno normato, anche in Italia, la figura del cambiavalute virtuale.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite form. Una volta perfezionata l’iscrizione, si riceverà il link per il collegamento.