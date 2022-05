«Abbiamo indicato nove persone di grande valore che sono pronte a supportare nei municipi le attività dell’amministrazione comunale. I nostri avversari hanno raccontato che abbiamo svuotato le ex circoscrizioni del loro valore, ma con il nuovo decentramento è stato fatto l’esatto contrario: vogliamo che i municipi siano protagonisti nel disegnare la Genova di domani e che possano farlo con proposte operative di largo spettro». Così Marco Bucci, sindaco di Genova, candidato alle prossime amministrative del 12 giugno, alla presentazione dei 9 candidati della sua lista per la presidenza dei municipi.

«In squadra con noi ci sono persone che hanno già avuto esperienza di presidente e assessore municipale o consolidate esperienze da consigliere municipale, ma anche volti nuovi per la politica – descrive Bucci – tutte persone già presenti e operative in diverse forme sul proprio territorio di competenza. L’obiettivo è quello di cercare di vincere ovunque per poter lavorare in stretta sinergia nell’interesse di tutti i genovesi».

Si tratta di Guido Barbazza, candidato come Presidente nel Municipio VII Ponente: 62 anni, Senior Business Executive nei settori industriale, energia, marittimo e dei servizi. Fondatore anche del Comitato Culturale Praese e della FondAzione PRimA’vera. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere della Repubblica, Stella al Merito del Lavoro e Ambasciatore di Genova nel mondo.

Fabrizio Belotti, candidato presidente nel municipio V Valpolcevera: 44 anni, laureato in lettere moderne, impiegato presso l’ufficio acquisti di Amt. Dopo una esperienza come presidente del Comitato “Abitanti ai confini della zona rossa” a seguito della tragedia del crollo del ponte Morandi, ha deciso di sostenere Bucci.

Federico Bogliolo, candidato presidente nel municipio IX Levante: 30 anni, laureato in giurisprudenza e insignito nel 2019 come più giovane avvocato del foro genovese. Sportivo da sempre, pallanuotista, nel 2011 è stato campione d’Italia under 20 con la sportiva Nervi. Dal 2017 è assessore del municipio IX Levante.

Andrea Carratù, candidato nel municipio I Centro Est: 49 anni, imprenditore nel settore del commercio, è presidente uscente del municipio dove si ricandida.

Angelo Guidi, candidato presidente nel Municipio III Bassa Val Bisagno: 57 anni, sposato, con una figlia. Ingegnere elettronico è amministratore delegato di Atena Trading, società del gruppo Iren. Ha lavorato per il Comune di Genova, collaborando alla definizione del “Piano della Città” e alla realizzazione del portale web di servizi al cittadino “Tu6Genova”.

Anna Palmieri, candidata presidente nel municipio VIII Medio Levante: 56 anni, coniugata, con una figlia. Laureata in scienze politiche, nata e residente nel municipio Medio Levante, dove ricopre da tre legislature il ruolo di assessore a Sport, Cultura e Tempo libero.

Cristina Pozzi, candidata presidente nel Municipio VI Medio Ponente: 61 anni, vive a Cornigliano dalla nascita. Da sempre impegnata con la sua Associazione “Per Cornigliano Onlus”. Funzionario della Regione Liguria come responsabile del Diritto allo Studio Scolastico e Universitario.

Fabrizio Radi, candidato presidente nel Municipio II Centro Ovest: classe 1970, geometra. È impiegato tecnico, ex assessore con deleghe allo sport e al tempo libero al Municipio II Centro Ovest. Capogruppo Lega in Municipio.

Maurizio Uremassi, candidato presidente nel Municipio IV Media Valbisagno: 64 anni, Ingegnere elettrotecnico. Responsabile Commerciale e Dipendente con qualifica Società “Iren Mercato S.p.A.”, consigliere municipale uscente.