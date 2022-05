Valore della produzione consolidato pari a 2,5 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto al primo trimestre del 2021 (1,9 milioni), l’incremento dei prodotti software proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud è pari al 32%, i servizi federativi Milos® registrano un incremento del 126%. È quanto risulta dati dati relativi al primo trimestre 2022, non sottoposti a revisione contabile, approvati da cda di Circle.

Il valore della produzione della capogruppo Circle spa è pari a 0,8 milioni, in crescita del 23% rispetto al primo trimestre del 2021 (0,7 milioni)

Luca Abatello, ceo & presidente di Circle Group così commenta i risultati raggiunti: «Siamo felici di questo ulteriore passo avanti nella prospettiva della roadmap 2024 Connect 4 Agile Growth che ha definito le coordinate strategiche del nostro piano di sviluppo. Circle Group sta dimostrando di saper cogliere le grandi opportunità derivanti dal Pnrr e dalla Next Generation Eu e i megatrend di settore legati alle nuove tecnologie a supporto della digitalizzazione, intercettando così le necessità e le potenzialità di questa fase decisiva per il settore dei porti, della logistica intermodale e dei trasporti multimodali».