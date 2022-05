È attivo il Centro del Riuso del Comune di Chiavari, in via Piacenza nei locali accanto al punto di distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti (vicino al cimitero cittadino).

Un servizio, gestito da Una e Aprica, rivolto ai cittadini residenti a Chiavari.

Per accedere è necessario presentare la carta di identità. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, mentre il sabato dalle 9 alle 12. Possono essere consegnati piccoli oggetti in buono stato, piccolo mobilio ed elettrodomestici funzionanti di piccole dimensioni, mettendoli così a disposizione di altre persone. È possibile prendere gratuitamente ciò di cui si ha bisogno per un massimo di 4 pezzi al mese.

Grazie al Centro del Riuso si riducono i rifiuti da avviare allo smaltimento, dando valore ai beni usati e prolungandone il ciclo di vita, si supera la cultura dell’usa e getta sensibilizzando i cittadini al rispetto dell’ambiente. Alla fine di ogni mese, il materiale raccolto e non riutilizzato verrà donato alle associazioni del territorio per finanziare progetti sociali.