“Non come prima, meglio di prima” è il titolo del Percorso Associativo 2022 “Expandere Liguria” della Compagna delle Opere ligure che per il 14 giugno, dalle 14 alle 20.30, ha in calendario “Expandere”, una giornata di lavoro progettata sulle base delle necessità reali e attuali di imprese, di professionisti e di opere sociali presenti e operative nel territorio ligure.

«Non come prima, meglio di prima» è una frase pronunciata da un grande personaggio del mondo imprenditoriale, Amadeo Peter Giannini, dopo il terribile terremoto del 1906 a San Francisco. La Compagnia delle Opere ha voluto riprendere questo invito alla crescita in un momento certamente di ricostruzione e di cambiamento dopo i due difficili anni di pandemia Covid-19.

Amadeo Peter Giannini

Amadeo Peter Giannini viene ricordato, soprattutto, per essere stato il fondatore della Bank of America. Italo-americano e figlio di immigrati italiani, nel 1904 aprì a San Francisco la Bank of Italy, che due anni si trovò a far fronte al disastroso terremoto che devastò la città. Il terremoto distrusse 50.000 abitazioni, oltre ad alberghi, uffici e altri edifici pubblici, inclusa la stessa Bank of Italy.

Fu allora che Giannini decise di piazzare, nei pressi del porto, un carretto della frutta sul quale aveva collocato un cartello con su scritto: “Banca d’Italia: aperto ai clienti”. Ma, sicuramente, la frase più significativa di questa sua presa d’iniziativa e che scrisse su quel cartello, fu: “Qui si fa credito. Non come prima, meglio di prima”.

Il programma di Amadeo Giannini era molto semplice. Per fare credito ai suoi clienti, osservava due cose ben precise: se questi avessero i calli alle mani e la fede al dito. Due segni che a Giannini facevano capire se le persone che si trovava davanti avessero voglia di lavorare e avessero una famiglia da sfamare o un progetto di vita futura da realizzare. Questo era sufficiente, per lui, per capire con chi avesse a che fare, a prescindere dal fatto che fosse povero, migrante o senza mezzi.

Il “banchiere degli umili”, come veniva definito, riaprì ufficialmente la sua banca nel 1919 e, nel 1927, le cambiò nome in Bank of America. Giannini scelse di rivoluzionare il modo di fare banca, cambiando radicalmente il modello con cui si gestiva l’accesso al credito e la relazione con il cliente. Lo spirito di Amadeo Peter Giannini è proprio quello che la CdO intende trasmettere ai propri soci, attraverso il suo Percorso Associativo e attraverso eventi come Expandere. Il talento e il sacrificio nel lavoro quotidiano di ciascuno devono misurarsi con la disponibilità a comprendere ed effettuare un radicale e mutevole cambio di paradigma.

Per info sul Percorso Associativo 2022 di Cdo: https://dof71p48bzrgt.cloudfront.net/pubblicazioni/WL8LQSmMhHNLq6iro/q9ZzEp8WBFgPfjYSj_A3_Brochure-Cartellina_CDO_2022.pdf

Per info e iscrizioni a Expandere Liguria 2022: https://liguria.cdo.org/allnews/al-via-le-iscrizioni-a-expandere-liguria-2022-5KxN4PzwhdtHH6RCa