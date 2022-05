Sono in fase di smontaggio i ponteggi che da circa due anni ricoprono la facciata della Casa Comunale a Recco.

I lavori di efficientamento energetico dell’edificio, programmati dall’Amministrazione, si avviano alle conclusione e, una volta terminati, restituiranno la Casa comunale completamente rinnovata e più green.

Lo comunicano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo che dichiarano: «Con la conclusione di questo importante lavoro aumenterà l’efficienza energetica dell’edificio. Intervento che ci permetterà di diminuire i consumi energetici a beneficio delle casse pubbliche e ci consentirà di praticare la politica di contrasto ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei consumi e delle emissioni nell’ambiente. Con la riqualificazione della struttura i dipendenti avranno a disposizione spazi lavorativi più confortevoli e, contestualmente, miglioreranno i servizi offerti alla cittadinanza».

È di 1,14 milioni euro l’investimento complessivo per l’efficientamento energetico, progetto finanziato da Regione Liguria attraverso un contributo a fondo perduto di circa 758.000 euro e una ulteriore quota di circa 200.000 euro proviene dal Gestore dei servizi energetici, mentre il Comune ha impegnato poco più di 100.000 euro di risorse economiche proprie. Il progetto è stato declinato in due macro interventi. Il primo lotto ha previsto la realizzazione di un impianto di climatizzazione, un nuovo impianto illuminotecnico (con la sostituzione di tutte le lampade con corpi luminosi a tecnologia led) e la messa a norma dell’impianto elettrico, oltre all’installazione di tutti i sistemi di sicurezza (impianto di allarme e rilevazioni fumi) per garantire l’esodo in caso di emergenza. I lavori del secondo lotto si sono invece incentrati sulla sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi a bassissima trasmittanza termica e la posa di un cappotto di rivestimento su tutto l’involucro opaco della casa comunale. Inoltre, per quanto riguarda le opere interne, sono stati razionalizzati e riorganizzati gli spazi e gli uffici comunali posti ai piani terra e primo piano.