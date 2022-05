Il consiglio di amministrazione di Banca Carige spa ha deciso di convocare per il prossimo 15 giugno l’assemblea dei soci che dovrà nominare il nuovo cda.

Il consiglio di amministrazione si è riunito oggi e ha preso atto della comunicazione pervenuta dal socio di controllo, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con la quale il Fitd ha manifestato la ragionevole aspettativa che l’esecuzione del contratto per la cessione della partecipazione di controllo nel capitale sociale a Bper Banca spa possa aver luogo nella prima decade del mese di giugno 2022. Conseguentemente, il Fitd ha richiesto la convocazione dell’assemblea ordinaria della società per il prossimo 15 giugno 2022 nell’assunto che, coerentemente con quanto previsto nel contratto, gli amministratori della società abbiano nel frattempo presentato le dimissioni dalla carica.

Nel confermare, all’unanimità, l’intendimento di rassegnare in prossimità del closing dell’operazione con Bper Banca le proprie dimissioni, con conseguente decadenza dell’intero organo, il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci il 15 giugno 2022.

Il cda ha altresì deliberato di sottoporre all’assemblea ordinaria dei soci la proposta di rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani e ha pertanto deliberato di convocare l’assemblea dei soci, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 15 giugno 2022, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

nomina del consiglio di amministrazione;

determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi inclusi il presidente e il vicepresidente;

determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione

rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.