Si è conclusa con due grandi successi per Cambi Casa d’Aste la giornata di mercoledì 4 maggio nella sede genovese di Castello Mackenzie dedicata alla scultura e ai dipinti del XIX e XX secolo.

Il primo appuntamento dedicato alla scultura del XIX-XX secolo, con lotti come The Competitor di Robert Tait McKenzie (stima 3.000 – 4.000 euro – venduto a: 6.000 euro) e Personaggi a Cavallo di Evgenj Alexandrovich Lanceray (stima 1.000 – 1.200 euro – venduto a: 14.500 euro) e il top lot assoluto Love’s First Dream (o Woman’s First Dream of Love) di Edward R. Thaxter, nella foto di apertura (stima 15.000 – 20.000 euro – venduto a 34.000 euro), ha registrato il 65% lotti aggiudicati con il 103% del venduto per valore.

Nel pomeriggio l’asta di dipinti del XIX-XX secolo, ha visto il 50% dei lotti aggiudicati e il 100% del venduto per valore. Ottimi risultati per Francesco Lojacono con La raccolta delle olive (stima 7.000 – 10.000 euro – venduto a 25.000 euro) e la Bassa Marea (stima 15.000 – 20.000 euro – venduto a 32.500 euro); la Piazza di Raffaele Faccioli (stima 3.000 – 4.000 euro – venduto a 56.500 euro) e il Vaso di fiori di Oscar Chiglia che triplica la stima massima (stima 15.000 – 20.000 euro – Venduto a 60.000 euro). Top lot è stato L’Ottava di Francesco Paolo Michetti, che dopo una lunga “battaglia” tra la sala, le offerte telefoniche e online, è stato venduto a 212.500 euro (stima 50.000 – 70.000 euro).