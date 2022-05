Chiusura in rialzo per le principali borse europee, in attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultimi vertice Fed. Milano segna +1,57%, Madrid +1,49%, Parigi (+0,73%, Francoforte +0,63%, Londra +0,51%). Ottimista anche la Borsa di Mosca. L’indice Moex ha guadagnato il 2,03% a 2.340 punti. Il rublo ha perso quota nel cambio: per un dollaro a sera servono 60,3 rubli, a fronte dei 56,8 del giorno precedente, e per un euro sono necessari 64,1 rubli, in confronto ai 61,05 del giorno prima. Tra i titoli, guadagnano le grandi banche, come Sberbank (+0,4%) e Vtb Bank (+0,5%). Nel comparto energia brillano Gazprom (+2,1%), Rosneft (+5,2%) e Lukoil (+5,2%), non Novatek (-0,1%). Nell’estrattivo positiva Polymetal (+0,5%), nel siderurgico brillante Severstal (+4,1%).

A Piazza Affari Eni è salita del 3,75% dopo il calo superiore alle attese delle riserve americani e il nuovo record del prezzo della benzina nel Regno Unito: fattori che rassicurano sulla tenuta della domanda di energia a fronte dei possibili colli di bottiglia sul lato dell’offerta. Bene anche Unipol (+3,31%) in seguito alla promozione di Moody’s. Tra le banche in evidenza Bper (+2,8%), Unicredit (+2,48%) e Intesa Sanpaolo (+2,72%). In ribasso Saipem (-3,15%), Banca Generali, (-1,11%), Recordati (. Sul mercato dei cambi torna a salire il dollaro, che si riporta sotto quota 1,07 per un euro. La moneta unica europea vale infatti 1,0673 da 1,0726 ieri in chiusura e 135,79 yen (da 136,00), mentre il rapporto dollaro/yen e’ a 127,24 (da 127,19).

Volatile il prezzo del petrolio, che ha invertito la rotta e ora cede lo 0,36% a 109,38 dollari al barile per il Wti con consegna luglio e dello 0,32% a 113,20 per il Brent luglio.

Il prezzo spot del gas in Europa è tornato a salire, dopo il calo di due giorni prima, con la crescita degli stoccaggi, vicini ai livelli stagionali. I future ad Amsterdam (+4,2%) nella seduta di metà settimana sono aumentati a 88,08 euro e ancora di più a Londra (+8,9%) a 148,8 penny al Mmbtu (unità termica britannica)

In rialzo del 2,5% a 86,6 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma olandese Ttf.