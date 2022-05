Le Borse europee, continuando il trend positivo di ieri, pur in una seduta di alti e bassi e frenata dai dati sull’inflazione Usa, salita su base annuale dell’8,3%, più dell’8,1% delle attese, hanno chiuso in netto rialzo. Milano segna +2,84%, Francoforte +2,15%, Londra +1,44%, Parigi +2,5%. Positivi in particolare i settori auto, materie prime ed energia.

In forte contrazione lo spread Btp/Bund a 190 punti -5,72%

A Piazza Affari, boom di Unicredit (+10,79%) sostenuta dall’annuncio di un buyback da 1,58 miliardi di euro, seguito da Banca Generali (+6,32%), Cnh (+4,54%). In ribasso Recordati (-0,94%).

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,0551 dollari (1,0541 in avvio e 1,0538 ieri in chiusura) e a 137,391 yen (137,28 e 137,31). Il cambio dollaro/yen è a 130,206 (130,13 e 130,29). In rialzo il prezzo del greggio: il contratto consegna luglio sul Brent guadagna il 4,4% a 106,97 dollari al barile e quello scadenza giugno il 4,89% a 104,64 dollari al barile.