Hanno chiuso in rialzo le borse europee nonostante il fatto che lo scenario internazionale non sia migliorato. Gli investitori attendono le decisioni del Federal Reserve, impegnata a contrastare l’inflazione senza compromettere la ripresa economica. Londra segna + 0,2%, Parigi e Francoforte + 0,7%, Madrid +1,8%, Milano +1,61%.

Lo spread Btp/Bund si è attestato su 189 punti (+0,26%).

A Piazza Affari si è distinto il comparto energetico con Saipem +5,12% e Tenaris +4,56%). Bene anche Leonardo (+3,51%), Cnh (+3,39%), Stellantis (+3,18%) dopo l’acquisizione della societa’ di car sharing Share Now. In fondo al listino principale è finita Recordati (-2,43%), seguita da Moncler (-2,1%), Amplifon (-1,36%), Pirelli (-0,84%). Ferragamo ha perso il 4,06% in vista della pubblicazione dei dati di bilancio la prossima settimana.

Sul valutario, l’euro si attesta su 1,05 dollari ed è indicato a 1,05 39 da 1,0507 ieri in chiusura. Euro/yen a 137,00 (136,91), dollaro/yen a 129,97 (130,26).

Il petrolio è in calo con il Brent luglio a 105,95 dollari (-1,52%) e il Wti giugno a 103,48 (-1,61%).