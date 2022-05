Apertura in calo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che perde lo 0,19% a 24.051 punti. Pesa lo stacco cedole di ben 18 titoli del paniere principale. Salgono Banca Mediolanum (+2,24%), Amplifon (+2,04) e Banco Bpm (+1,58%). In calo A2A (-4,92%), Italgas (-4,46%) e Generali Assicurazioni (-4,42%).

Borse europee che invece partono al rialzo: Londra guadagna l’1,02%, Parigi l’1,04%, Francoforte l’1,42%.

Contrastate le Borse in Asia, con Tokyo in rialzo dello 0,98%, mentre le piazze cinesi e Hong Kong sono in ribasso.

Prezzo del petrolio in risalita: il Brent quotato a Londra con consegna a luglio guadagna lo 0,9% portandosi a 113,6 dollari al barile. Il Wti americano, sempre con consegna a luglio, sale dello 0,8% a 111,15 dollari.

Nei cambi il dollaro si indebolisce sui mercati valutari e l’euro guadagna terreno portandosi a sfiorare 1,06 contro la moneta americana, in rialzo dello 0,3%. La valuta europea è invece in calo rispetto allo yen a 135,5 (-0,35%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 201 punti base (-1,22%). Il rendimento è a +2,97%.