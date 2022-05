Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib guadagna lo 0,55% a 24.771 punti. Tra i titoli che guadagnano ci sono Telecom Italia (+3,24%), Saipem (+2,92%) e Moncler (+2,62%). In calo Generali Assicurazioni (-1,02%).

Apertura positiva per le principali Borse europee.

La migliore è Francoforte (+0,76%) a 14.572 punti, seguita da Parigi (+0,49%) a 6.547 punti e Londra +0,41%) a 7.617 punti.

In rialzo in chiusura le principali Borse asiatiche, con la Cina che ha allentato alcune restrizioni messe in campo per contrastare il Covid 19. Tokyo ha terminato a +2,19%.

Con la Borsa americana chiusa per il Memorial Day, la settimana inizia con i dati sull’inflazione di Spagna e Germania, che potrebbero vedere la crescita dei prezzi accelerare a maggio all’8%. L’Eurozona diffonderà gli indici sulla fiducia economica e dei consumatori. A Bruxelles si aprirà il summit dei leader della Ue sull’Ucraina, con gli Stati membri che faticano a trovare un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni allargato al petrolio. Negli Usa è in calendario intanto un discorso del componente votante della Fed, Christopher Waller, sull’outlook economico.

Quotazioni del petrolio in rialzo: il greggio Wti risale dello 0,72% a 115,91 dollari al barile.

Il Brent sfiora i 120 dollari a 119,98 dollari al barile (+0,46%).

Nei cambi euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di settimana con la moneta unica europea passa di mano a 1,0761 (+0,24%) .Lieve calo invece nei confronti dello yen a 136,81.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 197 punti base (+1,26%). Il rendimento è a +2,99%.