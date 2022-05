La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo Ftse Mib segna in avvio un +0,37% a quota 24.636 punti, ma poi vira in negativo con il passare dei minuti. In rialzo Cnh Industrial (+1,97%), Banca Generali (+1,11%), perdono Saipem (-1,28%) e A2A (-0,9%).

Avvio positivo anche per le Borse europee nei primi scambi. Francoforte guadagna lo 0,41% con il Dax a quota 14.289 punti. Parigi registra un +0,54% con il Cac 40 a quota 6.445 punti mentre Londra è marginale a +0,05% con il Ftse 100 a 7.565 punti.

Borse asiatiche in rialzo sulla scia di ricavi migliori del delle aspettative delle società tecnologiche cinesi. Tokyo con il Nikkei segna un +0,66%.

Tra i macro previsti in mattinata gli indici di fiducia italiani di aziende e consumatori, mentre a metà giornata sarà il componente della Bce Philip Lane a tenere un discorso sulle nuove frontiere delle Banche centrali.

Poi il cruciale dato in chiave inflattiva sul reddito e sulla spesa personale di aprile dagli Stati Uniti, oltre al tasso di fiducia Usa rilevato dall’Università del Michigan. A Borse europee chiuse, l’aggiornamento di Fitch sul rating italiano.

Partenza in lieve calo per il prezzo del petrolio. Il Wti del Texas scende dello 0,16% a 113,97 dollari. Il Brent del Mare del Nord cede leggermente a 117 dollari (-0,1%).

Nei cambi in rialzo l’euro sul biglietto verde, che passa di mano a 1,753 dollari Usa con un aumento dello 0,27%. In Asia l’euro-yen è sostanzialmente stabile a 136,383 (-0,03%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 192 punti base. Il rendimento è a +2,90%