Positive le Borse europee in avvio di giornata. Parigi registra un +0,16% con il Cac 40 a quota 6.440 punti. La Borsa di Francoforte segna +0,08% con il Dax a quota 14.197 punti. Londra è +0,10% con il Fste 100 a 7.525 punti. In rialzo anche la Borsa di Milano, con il primo Ftse Mib che segna un +0,15% a 24.338 punti.

Salgono anche le Borse di Asia e Pacifico, in particolare Tokyo guadagna in chiusura lo 0,94%.

Tra i principali rialzi a Piazza Affari, Hera (+1,36%), Saipem (+1,12%) e Prysmian (+0,95%). In ribasso Telecom Italia (-1,30%), Mediobanca (-0,93%) e Leonardo (-0,77%).

Lo spread Btp-Bund è in lieve calo in avvio di negoziazioni. Il differenziale è 190 punti, sale il rendimento del decennale italiano che è al 2,95%.

Prezzo del petrolio in recupero dopo il ribasso di ieri. Il Wti del Texas aumenta dell’1,1% a 113,6 dollari al barile, mentre il Brent sale a 112,6 (+0,6%).

Per quello che riguarda i cambi, in lieve calo l’euro che scambia a 1,0538 dollari (-0,12%) mentre in Asia lo yen sale a 129,11 (+0,23%).