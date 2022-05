Blastness, società attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per le imprese del settore alberghiero, con sedi operative alla Spezia, dove è stata fondata nel 2004, a Roma e a Milano, cerca personale nell’ambito del suo piano di sviluppo e di espansione nella sua sede ligure.

La società, partner delle strutture ricettive indipendenti nello sviluppo del fatturato del canale diretto di vendita e per l’ottimizzazione del revenue management, ricerca, in particolare, personale per i reparti amministrativi contabili, junior e senior.

Per le figure professionali di amministrativi contabili junior sono richiesti come requisiti la conoscenza di base della ragioneria, con diploma o laurea, ed è criterio preferenziale la conoscenza di base della lingua inglese.

Per le figure professionali di amministrativi contabili senior Blastness cerca una esperienza di cinque/sei anni, una buona conoscenza dei principi contabili e della fiscalità. Sono criteri preferenziali la conoscenza e la competenza nell’utilizzo del sistema Excel e la conoscenza della lingua inglese.

Per info e per l’invio della domanda: hr@blastness.com