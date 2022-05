Axpo Italia, che ha la sede centrale a Genova e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma, ed è guidata dell’amministratore delegato Simone Demarchi, ridisegna la struttura dell’area Sales, Trading & Origination, rafforzando la direzione generale in capo a Ivanhoe Romin. Il nuovo modello prevede la creazione di cinque unità sotto la responsabilità del general manager Romin, con l’obiettivo di fornire soluzioni sempre più personalizzate e allineate alle esigenze dei clienti.

Ivanohe Romin

L’evoluzione del mercato energetico e la transizione verso la green economy richiedono, da parte degli operatori di settore, efficienza, flessibilità e velocità con cui sostenere lo sviluppo di processi e servizi sostenibili. Per questo motivo, Axpo Italia ha deciso di adeguare l’organizzazione aziendale ai cambiamenti in atto strutturando l’azienda in modo sempre più funzionale alle capacità di cogliere le opportunità del mercato e intervenire in specifici settori.

Dal 1° aprile 2022, l’unità di Business Strategy, sotto la responsabilità di Filippo Di Benedetto, riporta direttamente a Romin, mantenendo il compito di coordinare le iniziative di business all’interno della strategia aziendale, ma anche di promuovere nuove alleanze con clienti e stakeholder di mercato.

Sempre a riporto del general manager, Nicola Massidda fa il proprio ingresso in Axpo assumendo il ruolo di Head Of Energy Management, guidando l’omonima divisione nella gestione e nell’ottimizzazione dell’uso di energia nell’impresa. Massidda risponde direttamente a Romin. Forte impulso anche al reparto pmi, Micro Business & Agency Care, la cui responsabilità è affidata a Roberto Palenzona (all’interno dell’area Sales) e che si ridisegna sulle esigenze sempre più specifiche e differenti rispetto alle grandi industrie energivore di micro, piccole e medie imprese, che conteranno sempre di più su servizi di consulenza dedicati. Le pmi faranno comunque riferimento alla direzione Commerciale sotto la guida dell’Head of Sales Lorenzo Oliviero, anche lui a diretto riporto di Romin.

Investimenti e focus sullo sviluppo delle rinnovabili, con un impegno specifico sugli accordi di lungo termine “Ppa” (Power purchase agreement) di cui Axpo Group è tra i principali attori a livello internazionale, portano a una riorganizzazione anche dell’area Origination & Business Development di Axpo Italia. Mattia Picco, nell’ambito delle attuali mansioni di Head of Structured Origination, assume la responsabilità delle unità Short Term Ppa e Top Customer, mentre la funzione Structured Trading va sotto il controllo di Erasmo Tangorra, Head of Structured Trading. Entrambi risponderanno all’Head of Origination & Busines Development Simone Rodolfi, (a riporto di Ivanhoe Romin) con una suddivisione dei compiti così concepita per incrementare l’efficacia delle operazioni commerciali e degli strumenti finanziari. In qualità di azienda leader nel trading delle commodity energetiche sui principali mercati, Axpo Italia perfeziona ulteriormente la sua divisione Trading, in cui Manuel Previato assume la responsabilità della sezione Trading in qualità di Head of Trading, a riporto diretto del general manager.

Abbiamo pensato – spiega Romin – a una riorganizzazione di Axpo Italia che fosse funzionale da una parte a fare quello che l’azienda ha sempre fatto nei suoi oltre venti anni di storia in Italia, ovvero esaltare il talento delle persone. Dall’altra abbiamo ridisegnato la struttura alla luce dei profondi e sempre più rapidi cambiamenti che il settore energy impone ad una realtà come la nostra che è attiva su tutta la filiera dell’energia. L’idea di una struttura ‘su misura’ si riflette nella vasta gamma e tipologia di servizi che oggi l’azienda è in grado di mettere a disposizione di una clientela molto varia che parte dalle microimprese e arriva ai grandi energivori».

Axpo è il principale produttore di energia rinnovabile in Svizzera e leader internazionale nell’energy trading e nella commercializzazione di energia da fotovoltaico ed eolico. Sviluppa soluzioni innovative per l’energia dei sui clienti basate su tecnologie all’avanguardia in 40 paesi tra Europa, Nord America e Asia. Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player con una presenza lungo l’intera catena dell’energia, quarta in Italia nel mercato libero