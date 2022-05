L’educazione a uno stile di vita corretto e ad alimentare abitudini che ci consentano di prevenire l’insorgenza di tumori, inizia dalle scuole. Lo sanno bene Axpo Italia e Lilt Genova che uniscono le rispettive competenze per dare vita a un progetto di sensibilizzazione su tutti i principali fattori che determinano un importante accrescimento del rischio legato a patologie tumorali.

La guida, un opuscolo in cui trovano spazio formazione e giochi per mettere alla prova le conoscenze acquisite sfogliandola, ha come protagonisti alcuni personaggi, ognuno portatore di consigli su uno specifico aspetto determinante la prevenzione.

Axpo Italia è protagonista, grazie alle competenze acquisite in oltre 20 anni di attività in Italia nel settore energetico, del tema ambiente in cui gentle power accompagnerà i lettori in un percorso tra i migliori consigli su come tutelare la risorsa più importante del nostro pianeta, evitare l’inquinamento e comprendere cosa sono e come sviluppano energia le fonti rinnovabili, importantissime per raggiungere gli obiettivi che i governi di tutto il mondo si sono posti per il 2030.

Le altre tappe del viaggio nella prevenzione coinvolgono i temi dell’alimentazione, la centralità dello sport, e l’importanza di evitare cattive abitudini come l’assunzione di Alcol e Fumo di sigaretta. Proprio in occasione del “World No Tobacco Day”, giornata internazionale dedicata ai rischi del fumo, la Guida ricorda le sostanze contenute nelle sigarette e le conseguenze che il fumo, anche passivo, può avere sul nostro organismo.

«Imparare a conoscere l’ambiente e a valorizzarne le risorse proteggendole è il primo passo per sviluppare una coscienza più consapevole e matura di questi temi – commenta Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia – Oggi Axpo è impegnata in tutto il mondo a creare soluzioni energetiche per un futuro sempre più sostenibile e attento ai cambiamenti climatici e la loro importanza non che può essere crescente per le prossime generazioni. Portare questi temi all’attenzione dei più piccoli e farlo con una serie di suggerimenti che si avvalgono dell’imprescindibile esperienza di Lilt Genova, è per noi un impegno concreto e un’attività di cui siamo molto orgogliosi».

«La pandemia da SARS-CoV-2 ha aggravato l’altra pandemia rappresentata dal cancro, rendendo meno efficaci i nostri strumenti di prevenzione. Lilt Genova ha deciso di rilanciare la lotta contro il cancro partendo dall’educazione alla salute dei più piccoli, che rappresentano i discenti migliori e la nostra speranza per il futuro. Il volume che presentiamo è un viaggio dedicato a loro, nel quale possano apprendere giocando i principi della vita sana e della protezione dell’ambiente», spiega Paolo Sala (presidente LILT Genova).

Nel progetto sono state coinvolte 3 scuole primarie, 3 scuole secondarie di primo grado, 3 scuole secondarie di secondo grado per un totale di 60 classi, 35 docenti, 1247 alunni formati, 192 ore di lezione.

Gli argomenti affrontati sono sempre stati decisi in accordo con gli insegnanti.

Il servizio viene svolto gratuitamente dagli educatori professionisti e volontari Lilt appositamente formati.