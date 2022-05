Sono stati riaperti questa mattina i cantieri sulle autostrade del nodo genovese.

Lo stop ai lavori era frutto dell’accordo tra le concessionarie autostradali e Regione Liguria per i weekend del 25 aprile, dell’1 maggio e in occasione di Euroflora.

Sono dunque tornati operativi tutti i cantieri aperti per le manutenzioni urgenti su gallerie e viadotti. La prossima tregua è prevista per il ponte del 2 giugno e poi in agosto.