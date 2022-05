Asl 5 riprende a pieno ritmo nei suoi tre distretti il servizio di “Home Visiting” dedicato ai neogenitori per accompagnarli alla conoscenza dei bisogni primari del bambino, dai primi giorni di vita fino al dodicesimo mese.

Il servizio svolto da un’equipe multidisciplinare composta da ostetrica, psicologo ed educatore perinatale è completamente gratuito, si svolge in ambito ambulatoriale o domiciliare e vuole offrire uno sguardo esterno al contesto familiare, che sia di dialogo e rassicurazione, senza sostituirsi ai genitori ma favorendo la naturale relazione con il bambino.

Per accedere all’Home Visiting ci si può rivolgere al pediatra, al ginecologo, recarsi in uno dei consultori familiari di Asl 5 (Via XXIV Maggio- La Spezia; Via Paci, 1 – Sarzana) oppure telefonare ai numeri 0187 534755 (La Spezia), 0187 604635-701 (Sarzana).